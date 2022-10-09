عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالابتهالات والمدائح النبوية.. أهالي المنيا يحتفلون بمولد "سيد الخلق" في مسجد سيدي أحمد الفولي

ضريح سيدي أحمد الفولي
ضريح سيدي أحمد الفولي بالمنيا

وسط حاله من السعادة والفرح والبهجه احتفل أهالي محافظة المنيا بمولد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين بمسجد العارف بالله سيدى أحمد الفولى والذي يعد اهم مساجد المحافظة حيث تسمي المنيا ب" منيا الفولى" وذلك نظراً لمكانته بين أهالى محافظة المنيا ومريدية حيث احتفل المصلون بالمدائح النبويه والابتهالات والتواشيخ الدينيه  إضافة إلى القاء خطبه للتعريف بسيرته العطرة والدروس المستفادة منها.

فالعارف بالله سيدى " احمد الفولى" هو على بن محمد بن على اليمنى المصرى من علماء الأزهر الشريف ولد عام 990 هــ وتوفى 1067 هـ ولقب بالأستاذ لأنه كان عالماً بالأزهر الشريف وله العديد من المؤلفات العلمية وله تلاميذه ودفن فى ضريح خاص بزاويته التى انشائها فى حياته على شاطىء النيل الغربى.

للصيانة الدورية.. قطع مياه الشرب عن مدينة المنيا الجديدة لمدة 12 ساعة

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

فقد تواترت الأقاويل أن الخديو اسماعيل وهو فى طريق رحلته إلى جنوب مصر توقف بموكبه أمام زاوية الشيخ الفولى ونزل إلى مكان الضريح وهناك أمر الخديوى اسماعيل ببناء جامع كبير له وضريح يليق بمقامه عام 1363 هـ تم بناء المسجد والضريح على الطراز الاندلسى وهو طراز فريد فى مصر ليس له مثيل وتم افتتاح المسجد ونقل الجثمان اليه عام 1365 هـ.

ويتكون المسجد من حوائط جميعها مبنية بالطوب الأحمر ومكسوة من الخارج بالحجر الصناعى، وأسقفه من الخرسانة المسلحة، وسلالم المدخل وأرضيه من الموزايكو، والقبلة والجزء الأسفل من الحوائط الداخلية بارتفاع 1.20 متر مغطاة بالموزايكو المزخرف بحليات عربية.

ونقشت الأسقف بزخارف عربية دقيقة بألوان متعددة وأعمدته من الخرسانة المسلحة المغلفة بالموزايكو، فيما صنعت الأبواب الرئيسية للمسجد من الخشب على الطراز العربى بحشوات بسيطة من وجه ومكسوة بزخارف عربية دقيقة من النحاس من الوجه الآخر، والشبابيك من الخشب المخروط المعروف بالخرط الصهريجى، وبالضريح شبابيك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون، أما المنبر وكرسى السورة فمصنوعان من خشب نقى معشق بحشوات من خشب الزان ومجمعة بحليات وأشكال هندسية، ويضم المسجد مصلى للسيدات ومكتبه كبيرة واستراحة لكبار الزوار وقد شهد المسجد فى الأيام الماضية تطورا كبيرا حفاظا على القيمية الأثرية للمسجد، وقد أشرفت وزارة الأوقاف على أعمال التطوير والتجديد بالمسجد، حتى عاد المسجد إلى سيرته الاولى.

ومن جانبه شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد سيدي أحمد الفولي.

حضر الاحتفالية اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد واللواء مصطفي منتصر مساعد مدير أمن المنيا والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن مولد المصطفي صل الله عليه وسلم وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع،

وفي ختام كلمته دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.

وقدم محافظ المنيا تهانيه القلبية لشعب المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

 

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا
محافظ المنيا المنيا الجديدة مدينة المنيا الجديدة مسجد العارف بالله الدروس المستفادة السعادة والفرح مناسبة ذكرى المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

موضوعات متعلقة

نادي المنيا الرياضي يحيي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

بعد خلافهما مع أصالة .. عناق حار بين أنغام وأحلام في السعودية

دوائر غامضة تغطي صحراء أفريقية.. ما قصتها؟

بعد تعثر ضم مارسينه .. الأهلي يتجه لتأجيل صفقاته إلى يناير

يريدون زمن النبي وليس حياته.. رسالة من علي جمعة لطائفة متشددة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين ..واجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في الجارة الجنوبية

سعر أعلي عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 9-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ