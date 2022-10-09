بالابتهالات والمدائح النبوية.. أهالي المنيا يحتفلون بمولد "سيد الخلق" في مسجد سيدي أحمد الفولي

وسط حاله من السعادة والفرح والبهجه احتفل أهالي محافظة المنيا بمولد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين بمسجد العارف بالله سيدى أحمد الفولى والذي يعد اهم مساجد المحافظة حيث تسمي المنيا ب" منيا الفولى" وذلك نظراً لمكانته بين أهالى محافظة المنيا ومريدية حيث احتفل المصلون بالمدائح النبويه والابتهالات والتواشيخ الدينيه إضافة إلى القاء خطبه للتعريف بسيرته العطرة والدروس المستفادة منها.

فالعارف بالله سيدى " احمد الفولى" هو على بن محمد بن على اليمنى المصرى من علماء الأزهر الشريف ولد عام 990 هــ وتوفى 1067 هـ ولقب بالأستاذ لأنه كان عالماً بالأزهر الشريف وله العديد من المؤلفات العلمية وله تلاميذه ودفن فى ضريح خاص بزاويته التى انشائها فى حياته على شاطىء النيل الغربى.

فقد تواترت الأقاويل أن الخديو اسماعيل وهو فى طريق رحلته إلى جنوب مصر توقف بموكبه أمام زاوية الشيخ الفولى ونزل إلى مكان الضريح وهناك أمر الخديوى اسماعيل ببناء جامع كبير له وضريح يليق بمقامه عام 1363 هـ تم بناء المسجد والضريح على الطراز الاندلسى وهو طراز فريد فى مصر ليس له مثيل وتم افتتاح المسجد ونقل الجثمان اليه عام 1365 هـ.

ويتكون المسجد من حوائط جميعها مبنية بالطوب الأحمر ومكسوة من الخارج بالحجر الصناعى، وأسقفه من الخرسانة المسلحة، وسلالم المدخل وأرضيه من الموزايكو، والقبلة والجزء الأسفل من الحوائط الداخلية بارتفاع 1.20 متر مغطاة بالموزايكو المزخرف بحليات عربية.

ونقشت الأسقف بزخارف عربية دقيقة بألوان متعددة وأعمدته من الخرسانة المسلحة المغلفة بالموزايكو، فيما صنعت الأبواب الرئيسية للمسجد من الخشب على الطراز العربى بحشوات بسيطة من وجه ومكسوة بزخارف عربية دقيقة من النحاس من الوجه الآخر، والشبابيك من الخشب المخروط المعروف بالخرط الصهريجى، وبالضريح شبابيك من الجص المفرغ المحلى بالزجاج الملون، أما المنبر وكرسى السورة فمصنوعان من خشب نقى معشق بحشوات من خشب الزان ومجمعة بحليات وأشكال هندسية، ويضم المسجد مصلى للسيدات ومكتبه كبيرة واستراحة لكبار الزوار وقد شهد المسجد فى الأيام الماضية تطورا كبيرا حفاظا على القيمية الأثرية للمسجد، وقد أشرفت وزارة الأوقاف على أعمال التطوير والتجديد بالمسجد، حتى عاد المسجد إلى سيرته الاولى.

ومن جانبه شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد سيدي أحمد الفولي.

حضر الاحتفالية اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد واللواء مصطفي منتصر مساعد مدير أمن المنيا والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنيا والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن مولد المصطفي صل الله عليه وسلم وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع،

وفي ختام كلمته دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.

وقدم محافظ المنيا تهانيه القلبية لشعب المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا

احتفالات المولد النبوي الشريف بالمنيا