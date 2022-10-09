صحفية: فرنسا سترفع أسعار الغاز والكهرباء إلى 15% مطلع 2023

قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية في باريس، إن هناك إجراءات تم اتباعها في فرنسا لترشيد الاستهلاك، موضحة أن المشكلة ليست في الشتاء الذي ينتظر أوروبا، وإنما في الشتاء التالي حسبما صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم السبت، أن هناك إجراءات صارمة ودعوات حقيقية لترشيد استهلاك الطاقة من خلال جهد جماعي من كل الفرنسيين في فرنسا سواء المواطن والمسؤولين والمؤسسات فالكل عليه عبء كبير بهدف تخفيض استهلاك الطاقة، فرنسا سترفع أسعار الغاز والكهرباء إلى 15% مطلع 2023.

وأشارت إلى أن طوابير السيارات أمام محطات الوقود ليس لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وإنما هي طوابير خاصة بإضراب عمال شركة توتال للنفط.

ولفتت إلى أنه نتيجة لهذه الأزمة الكبيرة اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يدعو الشعب للتهدئة ويرفع شعار «لا للهلع» وطلب التهدئة وطلب من العمال المضربين مناقشة مطالبهم مع النقابات والجهات المعنية.

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