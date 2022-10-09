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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ورشة عمل بمعهد علوم الليزر حول تطبيقات الليزر وتكنولوجيا النانو للتغلب على التغيرات المناخية … غدا

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، ورشة عمل دولية حول "تطبيقات الليزر وتكنولوجيا النانو للتغلب على التغيرات المناخية"، بحضور نخبة من الباحثين والعلماء في مجال الليزر وتطبيقات تكنولوجيا النانو بنظام " الأون لاين"، وذلك يوم الإثنين  10 أكتوبر بمقر المعهد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الورشة الدولية التي يعقدها معهد الليزر سوف تتناول العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطبيقات تكنولوجيا النانو في البيئة من أجل التغلب على الآثار المترتبة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ورشة العمل سوف تتضمن إلقاء عدة محاضرات من قبل علماء وأساتذة من جامعات بالعراق والجزائر وتونس حول أحدث المستجدات المتعلقة بتكنولوجيا النانو، وسوف يقومون بمشاركة أحدث أبحاثهم المتعلقة بالتلوث البيئي، والطاقة المتجددة والاحتباس الحراري، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والحد من الانبعاثات الصناعية والمخلفات.  

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجال النانو تكنولوجي أحد أهم الاتجاهات العلمية العالمية الحديثة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا وتطورًا سريعًا على مستوى العالم، وهو ما يستلزم التوعية العلمية بهذا المجال ومعرفة الضوابط والمعايير الحاكمة لاستخدامه، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا النانو وتحديد أولويات ومجالات البحوث والتطوير المستقبلي لهذه التقنية، التي بدأت اقتحام مجالات الحياة الصناعية والزراعية والغذائية والتجارية والطبية والعسكرية وغيرها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جاله العزب عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر، إن هذه الورشة تأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ "COP27"، والذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث يقوم المعهد بدوره بتقديم الأوراق البحثية المتعلقة بدور تكنولوجيا النانو وتطبيقات الليزر في تطوير الملف البيئي والحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية إحدى أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي  والمصري وتقف عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تُعرضّ العديد من دول العالم لنوبات طقس جامحة سوف ينجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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