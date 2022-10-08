سهر الصايغ : فيلم الباب الأخضر ذو طابع خاص وتخوفنا من التجربة

عرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة فيلم "الباب الأخضر" ليمثل مصر ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 للمهرجان والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة، وعقدت ندوة بحضور أبطال العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وقالت سهر الصايغ:" كلنا كنا خايفين لأن التجربة كانت ذات طابع خاص والتنوع في الأدوار وأنا حريصة عليه لأقول للصناع أنا ممثلة، وأستطيع أن أقوم بعمل أنماط مختلفة، والمخرج رؤوف عبد العزيز يحب الممثل الذي معه، ودائما يدعمني بشكل كبير، ونص أستاذ أسامة أنور عكاشة مش عايز حاجة تاني".

الباب الأخضر بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.