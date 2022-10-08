مجلس الحوار الوطني يستكمل خطط أعماله .. الاثنين

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، الإثنين القادم، ١٠ أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة ٦ أكتوبر الساعة ١٢ ظهراً.

وأضاف ضياء رشوان، أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة ٣ عصرا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.