رغم إلغاء الحفل.. محمد رمضان يصل الإسكندرية ويعلق: كلام وفعل مفيش

بالفيديو..

وصل الفنان محمد رمضان الى مدينة الإسكندرية من أجل تصوير مسلسله " العمدة" الذي سيذاع في رمضان المقبل .

ويعد هذا هو الظهور الأول ل محمد رمضان في مدينة الإسكندرية بعد إلغاء حفله هناك .

https://fb.watch/g1IkIfZLHI/

ونشر محمد رمضان فيديو وصوله للاسكندرية على أغنية :" شاغلك ومتشغلنيش كلام وفعل مفيش ".

إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية :

أكدت مصادر خاصة لصدى البلد عن إلغاء حفلة الفنان محمد رمضان في مدينة الإسكندرية بعد الجدل المستمر الذي شهدته الأيام الماضية وموجة الغضب والرفض له بالمدينة الساحلية.



محمد رمضان يبدأ تصوير العمدة:

وبدأ النجم محمد رمضان تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

نشر محمد رمضان صورة له عبر "انستجرام" وعلق قائلا: "بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا .. ثقه في الله نجاح".

والمسلسل تدور أحداثه حول ظاهرة تعدد الزوجات، ويلعب محمد رمضان دور عمدة لإحدى القرى، ويتزوج أكثر من مرة، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

يواصل الفنان محمد رمضان حاليًا في تصوير مشاهده من فيلمه الجديد "ع الزيرو" من إخراج ماندو العدل، وتأليف دكتور مدحت العدل.

وطرح محمد رمضان مؤخرا كليبه الجديد دوشة وعبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحقق كليب دوشة للفنان محمد رمضان، 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الأربعاء 14 سبتمبر الماضي.