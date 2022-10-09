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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكية على الهواء.. الحاجة رضا: كان نفسي اشوف ابويا قبل ما يموت | فيديو

الحاجة رضا
الحاجة رضا

قالت الحاجة رضا الذي عادت لوالدتها مرة أخري بعد ٤٥ عاما من الاختفاء، أن الجمع فرح عقب عودتها لأهلها مرة أخري واستقبالها الجميع بشكل مبهر لم تكن تتوقعه خاصة عند احتضانها لوالدتها لأول مرة.

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واضافت "رضا" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن كان هناك شئ هام ينقص في تلك الفرحة حتي تكتمل وهي وجود ابيها علي قيد الحياة، فوفاته جعلت الفرحة لم تكتمل بالنسبة لها، خاصة أنها عندما تاهت في صغرها كان مازال علي قيد الحياة.

وبكت الحاجة رضا علي الهواء شوقا لوالدها المتوفي، قائلة "انا روحت قبره وقعدت اخبط علي الباب عشان يطلعلي بس مطلعليش .. ولحد دلوقتي انا مشتاقله ونفسي اشوفه".

انهيار وبكاء قناة سى بى سى سيدة الكرنك برنامج من مصر

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