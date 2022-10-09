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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو بمبادرة ابدأ: حصر كل المشكلات الصناعية لوضع خطة فعلية لتطوير القطاع

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

قال محمد عبدالسميع، عضو فريق مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، إن تكليف الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع مبادرة وطنية لإحداث تكامل بيت جهود الدولة وتدعم الصناعات المصرية وتقلل الاستيراد.

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وأضاف محمد عبدالسميع، عضو فريق مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “الهدف من المبادرة حصر كل المنتجات التي لدينا فيها مواد خام والتخطيط لها تخطيط سريع بتكامل الجهود الموجودة في الدولة”، لافتا: “أهدف المبادرة الأساسية هي توفير فرص العمل  وتقليل الفجوة الاسترادية وتوطين الصناعات الحديثة”.


وأشار: “نعمل منذ تكليف الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية على تجميع كل بيانات الموجودة عن الصناعة من الواردات والصناعات والمصانع الموجودة بأحجامها والعمالة والمشتغلين وساعد في ذلك فريق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة”.

 

حصر المشكلات


وأوضح: “تم جمع كل البيانات المتاحة عن قطاع الصناعة وحجم الصادرات وحجم العمالة الموجودة بها، فضلا عن إجراء زيارات ميدانية للمصانع على مدار الأشهر الستة الماضية”، مضيفا: “الجولات شملت كل أنواع المصانع التي تواجه تحديات بعينها، أو ما إذا كانت تعاني من تعثرات مالية أو تواجه مشكلة في الإنتاج”، مؤكدا: “حصر كل هذه المشكلات استهدف وضع خطة فعلية لتطوير القطاع”.
 

عضو بمبادرة ابدأ المشكلات الصناعية محمد عبدالسميع مبادرة ابدأ الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي مبادرة وطنية

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