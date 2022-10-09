ندوة لمنصة سوھاج لتوعیة السیدات بحمایة الموارد وترشید الاستھلاك

نظمت المنصة المحلیة للمبادرة في محافظة سوھاج مجموعة من الأنشطة في مجال التوعیة بالتغیرات المناخیة وأثارھا على المجتمع، تضمنت ھذه الأنشطة ندوة لتوعیة السیدات بمدینة طما، بضرورة ترشید الموارد الطبیعیة، واستھلاك الطاقة، وتخفیف استھلاك الكیماویات، والتخلص السلیم من المخلفات المنزلیة.

يأتي في ذلك في إطار مبادرة «بلدنا تستضیف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقھا المكتب العربي للشباب والبیئة، بالشراكة مع الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة «رائد»، والمنتدى المصري للتنمیة المستدامة، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ 27-COP.

صرح بذلك أشرف بكري، منسق المنصة المحلیة لمبادرة «بلدنا تستضیف قمة المناخ الـ27» في محافظة سوھاج.

وأضاف أن المنصة واصلت حملة طرق الأبواب في مدینة »تونس« بسوھاج، للوصول المباشر إلى المواطنین، وتوعیتھم بقضایا البیئة والتغیرات المناخیة، وشرح دور الفرد في التخفیف من الانبعاثات، وترشید استخدام الموارد، وكیفیة التعامل مع المخلفات المنزلیة والزراعیة بطریقة سلیمة، والتعاون الجماعي لخلق بیئة نظیفة وآمنة، كما قام أفراد الحملة بشرح میثاق شرف مواجھة التغیرات المناخیة، والتعریف بأھداف وبنوده، وجمع التوقیعات علیھ من قبل المواطنین الذین استھدفتھم الحملة.