الصحف الإماراتية: إعلان نووي هام من الإمارات..انفجار يدمر جسر روسيا والقرم..كوريا الشمالية تواصل إطلاق صواريخها

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، عددا من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على ربط ثالثة محطات «براكة» بشبكة الكهرباء في الإمارات.

بعد دخولها المرحلة التشغيلية.. ربط ثالثة محطات «براكة» بشبكة الكهرباء في الإمارات

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن ربط المحطة الثالثة، من ضمن المحطات الأربع في «براكة»، بشبكة الكهرباء في الدولة، وإنتاج أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، من ثالثة محطات «براكة» الأربع، وذلك بعد بدء تشغيلها من قبل شركة «نواة للطاقة»، التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات «براكة».

وستضيف المحطة الثالثة في «براكة» فور تشغيلها بشكل تجاري 1400 ميجاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة، في خطوة تُعدّ غاية في الأهمية، لضمان أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات، ومواجهة التغيّر المناخي، وهما من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.

ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في «براكة»، وإنتاج كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع اقتراب المحطة الثالثة، أكثر من التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة، فإن محطات «براكة» تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي، من خلال قيام المحطات بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

كما يُعدّ قطاع الطاقة النووية جزءاً حيوياً من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، التي تتضمن مصادر متعدّدة خالية من الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الـ60 عاماً المقبلة على الأقل.

انفجار شاحنة مفخخة على الجسر الرابط بين روسيا والقرم

وحسب "الإمارات اليوم"، أدى انفجار كبير نجم عن شاحنة مفخخة إلى توقف الحركة على جسر القرم، المنشأة الأساسية ورمز ضم شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه إلى روسيا، وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بأحد القطارات وتعطيل حركة المرور على الجسر، فيما أعلنت موسكو تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات للجسر، تم تداولها عبر الإنترنت، خط السكة الحديد مشتعلاً على امتداد عشرات الأمتار وجزءاً منهاراً من الطريق، وأعلن المحققون الروس مقتل ثلاثة ركاب في سيارة كانت تسير قرب الشاحنة وقت الانفجار، وقالت لجنة التحقيق إن جثتي ضحيتين هما رجل وامرأة انتشلتا من المياه، مؤكدة أنها حددت هوية صاحب الشاحنة وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا.

وكان هذا الجسر بُني بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لربط شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها إليها عام 2014، ويُستخدم خصوصاً لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات للحكومة بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادث انفجار الشاحنة.

وذكرت وكالات أنباء روسية أنه تم إيقاف حركة السكك الحديدية والطرق بعد الحادث، وتم تشغيل عبارات للعبور، ولاحقاً أعلنت السلطات في القرم استئناف حركة السيارات على الجسر بعد بضع ساعات من الانفجار.

العاصفة جوليا تتحول إلى إعصار وتتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى

وحسب "البيان"، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار مساء السبت عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أن "من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطرا على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك (والمتوقعة حتى يوم الاثنين بالتوقيت المحلي)".

وكان المركز قد قال في وقت سابق إن العاصفة تتجه نحو نيكاراجوا "بسرعة".

وقال المركز إن العاصفة تقع على بعد 15 كيلومترا من جزيرة سان أندريس وحوالي 225 كيلومترا من ساحل نيكاراجوا، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق.

كوريا الجنوبية: صواريخ كوريا الشمالية استفزاز خطير

وحسب "البيان"، قال جيش كوريا الجنوبية إن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية "استفزاز خطير" يضر بالسلام.

وأضاف الجيش في بيان أنه رصد صاروخين باليستيين خلال الليل قطعا ما يقرب من 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

باشاغا يشدد على أهمية إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة الليبية

وحسب "الخليج"، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن زيارته إلى تونس، تناولت عدة لقاءات مع كل من المبعوث الألماني والسفير الألماني والسفير البريطاني لدى ليبيا، تناولت الوضع السياسي، وكيفية المضي قدماً باتجاه إقرار القاعدة الدستورية التي تقام بناء عليها الانتخابات.

وأضاف باشاغا، في تصريحات، أنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك «حكومة موحدة تقود البلاد»، مشيراً إلى «مناقشة أمور سياسية أخرى تشغل بال الليبيين، مع بيان رؤية الحكومة للوضع الحالي بالبلاد».

وفي تصريحات منفصلة، أكد باشاغا أن لقاءه مع المبعوث الألماني الخاص لدى ليبيا كريستيان باك وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت ركز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية والبدء في بناء الدولة الليبية. وبين باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» أنه جرى خلال اللقاء الحديث حول التطورات السياسية في البلاد.

روسيا تعين قائداً جديداً لقواتها في أوكرانيا

وحسب "الخليج"، عيّنت وزارة الدفاع الروسية قائداً جديداً للقوات المقاتلة في أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة، أمس السبت، أنه بقرار من وزير الدفاع سيرجي شويجو، تم تعيين جنرال الجيش سيرجي سوروفيكين قائداً لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي الأشهر السابقة تولى سوروفيكين قيادة مجموعة قوات «الجنوب» العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.