نشرة الرياضة .. موقف الأهلي من ضم يوسف بلايلي .. سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية ولعل أهمها الحديث عن مباراة الاهلي ضد الاتحاد المنستيري ولقاء الزمالك أمام فلامبو في دوري أبطال افريقيا .

أهم اخبار اليوم 9-10-2022

مجانا .. فرج عامر يكشف عن موقف الاهلى من التعاقد مع يوسف البلايلي | تفاصيل

اكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلى يفكر فى التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

كولر غاضب لتعثر صفقة البرازيلي مارسينيو



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، يشعر بالغضب لعدم إتمام صفقة اللاعب البرازيلي مارسينيو.

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

أكد الإعلامي محمد فاروق أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي اقترب من الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين جنيه بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الساعات الماضية

الأهلي يستهدف ضم مهاجم ريد بول سالزبورج

قال الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وضع الإيفواري كريم كوناتيه مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن حساباته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير



بعد تعثر ضم مارسينه .. الأهلي يتجه لتأجيل صفقاته إلى يناير

قال الإعلامي محمد فاروق أن النية تتجه لدى مجلس إدارة النادي الأهلي إلى غلق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر المفاوضات مع البرازيلي مارسينهو لاعب كاواساكي الياباني.





الزمالك يضع محمد عبد السلام على قائمة الانتظار

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو نادي الزمالك استقروا على وضع محمد عبد السلام مدافع الأبيض على قائمة الانتظار خلال الفترة الحالية في ظل عدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل.

بطل العالم في الكونغ فو : تريند " أنتش واجري" مُحبط لكل من لديه حلم

أكد معتز راضي بطل العالم في الكونغ فو ، ولاعب نادي ٦ أكتوبر الرياضي ، أن مثل هذه الألعاب تحتاج إلى عقود رعاية ، مشيراً إلى أن كل من يمارس هذه الألعاب يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه ، مثلما يحدث في كرة القدم ، حتى تتمكن الرياضة المصرية من تحقيق أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس 2024 .

بيراميدز يرد على شائعات رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لا يرغب في الرحيل عن صفوف النادي .





مدرب فلامبو: لن ندافع أمام الزمالك.. ولست مسؤولا عن إقامة المباراتين في مصر

تحدث مومزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي عن مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

مدرب الاتحاد المنستيري: استعداداتنا للأهلي طبيعية.. وكولر أداء سيقدم مباراة كبيرة

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي عن مواجهة الأهلي اليوم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

اخر تطورات انتقال صلاح محسن وزياد طارق الي سيراميكا كليوباترا

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا ان المفاوضات مستمرة مع النادي الأهلي لضم صلاح محسن مهاجم الفريق علي سبيل الاعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

سبب غياب إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام بورندي في دورى أبطال إفريقيا

كشف الاعلامي سيف زاهر سبب غياب إمام عاشور عن قائمة نادي الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها اليوم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب برج العرب .

مواعيد مباريات اليوم الاحد 9-10-2022 .. مواجهات افريقية ساخنه لـ الاهلي والزمالك ..وقمة فرعونية في الدوري الانجليزي

تقام اليوم الأحد 9-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مواجهات الفرق المصرية في البطولات الافريقية حيث يواجه النادي الأهلي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي ، ويلعب نادي الزمالك ضد فلامبو البوروندي ، وفي الدوري الانجليزي تأتي مواجهة مصرية بين محمد صلاح ليفربول ومحمد النني ارسنال .