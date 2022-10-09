عبدالوهاب زايد: تنمية قطاع "نخيل التمر" يحتل أولوية على خارطة التنمية الإقتصادية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات اليوم الثانى للمهرجان الدولى السادس للتمور بمشاركة عربية واسعة، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى لإصدار دراسات علمية تساهم فى تنمية هذا القطاع الحيوى لـ نخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأوضح انه يتم ضخ استثمارات حقيقية لتصنيع وتعليب منتجات التمور ، بالإضافة إلى صناعات تدوير مخلفات النخيل لتحويلها إلى مشغولات يدوية ومنتجات بيئية ، فضلاً عن أنه جارى التنسيق مع الجهات المختصة للتوسع فى مزارع النخيل سواء للأصناف المشهورة بها أسوان أو بأصناف جديدة تتناسب مع طبيعة الأرض والطقس .

فى نفس السياق إفتتح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الندوة العلمية للمهرجان الدولى السادس للتمور المصرية بأسوان بمشاركة 18 خبير وباحث أكاديمى متخصص بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول العربية وذلك ضمن 4 جلسات علمية.

وشملت محاور الندوة الخبرات الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور، واستراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية.

وأكد أمين عام الجائزة فى كلمته على أهمية البحث العلمى فى تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور ، مشيداً بالجهود العلمية التي بُذلت من كافة جهات الاختصاص لتطوير هذا القطاع على مستوى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأضاف: لقد بات واضحاً للعيان، أن تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية الشاملة في عدد من الدول المنتجة للتمور وخصوصاً فى جمهورية مصر العربية لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الجلسات العلمية تضمنت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور محمد الأنصارى ، والتى عقدت بعنوان الخبرات الإقليمية فى زراعة النخيل وإنتاج التمور ، كما أن الجلسة العلمية الثانية كانت بعنوان المعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة برئاسة الدكتور محمد عادل صبري.

وكانت الجلسة العلمية الثالثة بعنوان مواصفات وتسويق وتصدير التمور برئاسة الدكتور حسن الشقطى، بينما كانت الجلسة العلمية الرابعة بعنوان استراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الإستثمارية برئاسة الدكتور شريف الشرباصى.

