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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية اليوناني: نسعى مع مصر لتنعم منطقة البحر المتوسط بالإستقرار.. فيديو

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني

وقال وزير الخارجية اليوناني اليونانينيكوس ديندياس ، إن دولة اليونان لا تتخذ إجرات غير عادلة ضد أحد ، مؤكدا أن اليونان تسعد بأن ترى مصر كصديق لها ، والمشاركة معها في مساعد ليبيا تكون دولة مستقرى ، وتنعم منطقة البحر المتوسط بالاستقرار . 

وأكد وزير الخارجية اليوناني ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري ، أن مصر واليونان يبذلان جهودا حثيثة لكي تنعم منطقة البحر المتوسط بالاستقرار. 

وبدأت اليوم الأحد جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليونانينيكوس ديندياس ، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتناول الجانبان العلاقات المصرية اليونانية المتميزة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 

وزير الخارجية اليوناني اليونانينيكوس ديندياس وزير الخارجية سامح شكري سامح شكري توك شو

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