بلدنا ولادة.. فوربس تحتفي بـ 12 مصريا ضمن الأفضل في العالم|تعرف عليهم

في الوقت الذي نواجه فيه العديد من الشخصيات التي ساهمت في ظهورهم السوشيال ميديا والجمهور الذي يصنع منهم النجوم، تظهر أيضا العديد من النماذج الشبابية المشرفة، التي تقدم العديد من النجاحات، وليست تلك النماذج بجديدة على المصريين.

وفي هذا الصدد، أطلقت مجلة فوربس قائمتها (under 30) لـ أفضل 30 شخصية مؤثرة تحت سن الثلاثين عامًا، والتي تصدرتها المصممة المصرية «هادية غالب»، تبعها عدد من الشخصيات المؤثرة في مصر والشرق الأوسط.

وكتبت مجلة “فوربس”، "للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، قمنا بمسح أسواق الشرق الأوسط بحثًا عن الشباب المتفوقين وجمعنا الترشيحات عبر الإنترنت".

المصريون تصدروا فوربس الشرق الأوسط

وأضافوا "تلقينا في البداية أكثر من 400 طلب.. قامت فرق البحث والتحرير في فوربس الشرق الأوسط بتقييم ومناقشة جميع المرشحين، وإجراء عدة جولات من التقييمات لقائمة مختصرة من 80 مرشحًا، ثم لجأنا إلى الحكام الخارجيين، وجميعهم خبراء في مجالات تخصصهم، لقد أجروا أبحاثهم الخاصة، وتداولوا في المعايير، وتبادلوا وجهات نظرهم حول من يجب أن يكون على القائمة النهائية لـ فوربس".

ومن خلال هذا التقرير، يرصد “صدى البلد”، أهم وأبرز المعلومات عن 12 مصريا في ترشيحات قائمة فوربس للشباب تحت سن الـ 30، وأهم المعلومات عن مجلة فوربس الأمريكية.

تصدرت المصممة المصرية هادية غالب التي اشتهرت في الآونة الأخيرة على جميع الأوساط بالبوركيني الذي ارتدته الفنانة «هبة مجدي» وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هادية البالغة من العمر 29 عامًا فقط هي إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال التسويق والفعاليات والعلامات التجارية، ولديها 2.4 مليون متابع على Instagram.

في أبريل 2022، أطلقت خط ملابس السباحة المتواضع الخاص بها، واعتبارًا من سبتمبر 2022، كان لدى الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها 240 ألف متابع على إنستجرام.

هادية هي أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رائدة، وهي وكالة علاقات عامة رقمية تعمل مع أكثر من 100 علامة تجارية دولية ومحلية على استراتيجيات الاتصال والتسويق في الشرق الأوسط.

بعض الشخصيات التي تصدرت المجلة

ومن تلك الشخصيات المؤثرة، موسى سالم يبلغ من العمر 25 عاما، وشارك سالم في تأسيس شركة رائدة عام 2020، وهي مطور ومصنع للأجهزة الطبية القائمة على بروتوكول الإنترنت في الشرق الأوسط.

لقد عمل على تقديم مجموعة من المنتجات الرائعة، والتي لا تساعد فقط في السيطرة على النزيف في العمليات الجراحية وحوادث النزيف الشديد، ولكنها أيضًا تحدث ثورة في الممارسات الطبية الأخرى، مثل خلع الأسنان.

تمتص إسفنجات Colibri Care الحاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة الدم حتى 55 ضعف وزنها في بضع ثوانٍ.

ويتيح منتج CurASeal الخاص بالشركة تخثر الدم في 20 ثانية فقط، وكطالب جامعي، أسس موسى الشركة وكان أول رئيس لفرع طلاب الجمعية الكيميائية الأمريكية بجامعة الإسكندرية في مصر.

صاحب برنامج الدحيح من الشخصيات

ومن ضمن الشخصيات المؤثرة بالمجتمع، الدحيح (أحمد الغندور - محمد حسام) 29 عاما، وشارك الغندور وحسام في تأسيس El-Da7ee7 في عام 2014، وهو أحد أكثر عروض YouTube التعليمية الترفيهية شهرة في الشرق الأوسط.

اعتبارًا من سبتمبر 2022، حصل العرض على أكثر من 1.5 مليار مشاهدة، ويتم تقديمه حاليًا أيضًا على قناة متحف المستقبل على اليوتيوب.

حسام هو أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج التي تنتج برنامج الدحيح والبوست أوفيس.

واختيرت دينا مشرف، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والنادي الأهلي، والمحترفة حاليًا في الدوري الفرنسي، ضمن أفضل 30 شخصية مؤثرة تحت 30 عاما بالشرق الأوسط.

أول لاعبة مصرية تدخل Forbes

وتعد دينا مشرف هي أول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز، وكتبت البطلة المصرية على صفحتها عبر فيسبوك: «الحمد لله على اختياري من مجلة Forbes ضمن أفضل 30 شخصية مؤثرة تحت سن 30 عاما بالشرق الأوسط وكأول لاعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تحقق الإنجاز التاريخي دا.. ولسه مكملة في طريقي لتحقيق انجازات أكتر».

ومن ناحية أخرى، تعد مجلة فوربس الأمريكية أو فوربس الشرق الأوسط، تجري العديد من الأبحاث للعثور على المواهب الشابة الواعدة في المنطقة، وجمعت الترشيحات من خلال استبيان عبر الإنترنت، حيث يتاح للمتقدمين ترشيح أنفسهم أو شخص آخر.

وتقوم مجلة فوربس، بتلقي أكثر من 400 ترشيح، ومن ثم يقوم فريق البحوث والتحرير في فوربس عمل على تقييم المرشحين ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا، ثم قام محكمون، جميعهم خبراء في مجالات اختصاصاتهم، بالبحث في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

ويقوم فريق العمل بالنظر في مدى تأثير المرشحين على الصناعة والسوق والتأثير المجتمعي، وفرص النمو مستقبلًا، وذلك بالإضافة إلى البيانات الكمية والأرقام، مثل: حجم التمويلات، والجوائز التي فاز بها المرشحون، والإيرادات وقيمة الصفقات وعدد الأشخاص المتأثرين بهم، وعدد العملاء، والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط الترشح لمجلة فوربس الأمريكية

وسوف نرصد لكم شروط الترشح لمجلة فوربس الأمريكية:

ومن أجل التأهل لقائمة عام 2022 يجب أن يكون عمر المرشح أقل من 30 عاما في 31 ديسمبر 2021، أي أن تواريخ ميلاد المرشحين تبدأ من عام 1992 أو بعده.

والأعمار الواردة في القائمة النهائية لفوربس الشرق الأوسط تم احتسابها بتاريخ 1 أكتوبر 2022.

ولا يوجد شروط متعلقة بالجنسية، لكن على المرشحين إثبات إقامتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإذا كان لدى الشركة اثنان أو أكثر من المؤسسين دون سن 30 عاما، ووقع عليهما الاختيار ضمن القائمة، يتم احتسابهم كمرشح واحد.