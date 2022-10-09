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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جنازة وكيل "المحامين" عقب صلاة العشاء.. وحداد 3 أيام بالنقابة

الفقيد
الفقيد

توفي محب المكاوي وكيل النقابة العامة للمحامين نقيب محامين شمال الدقهلية، أثر تعرضه لوعكة صحية شديدة تم نقله على أثرها للمستشفى.

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ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة العشاء، من مسقط رأسه بقرية النزل في منية النصر بالدقهلية، فيما سيقام العزاء بعد غدٍ الثلاثاء، بدار المناسبات بمسجد النصر بالمنصورة.

ونعت النقابة العامة للمحامين وفاة المكاوي، ذلك الأنسان صاحب المواقف الأنسانية والوطنية المشهوده له.

وأصدر عبدالحليم علام، النقيب العام، بيانًا قال فيه: أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة الأستاذ محب المكاوي المحامي، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.


كما أعلنت النقابة الحداد 3 أيام حزنًا على وفاته، وذلك بدءًا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

الدقهلية محافظة الدقهلية المنصورة النقابة العامة للمحامين بمحافظة الدقهلية محب المكاوى

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