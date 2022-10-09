عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. الشيمي والديك في ضيافة "صالون العمارة والسينما" بالهناجر

صدى البلد

يستضيف "صالون العمارة والسينما"، بتنظيم من بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مدير التصوير الفنان سعيد شيمي، والكاتب والسيناريست بشير الديك في الحلقة الخامسة من السلسلة الشهرية "أرواح في المدينة" من إعداد الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك غدا /الاثنين/ بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.
ويحتفي الصالون هذا الشهر بـ"جيل أكتوبر" من خلال مناقشة فيلم "سواق الأتوبيس"، واستعراض ملامح القاهرة في تلك الفترة ورصد تغيرات المجتمع والمدينة بعد نصر أكتوبر وحتى مطلع الثمانينيات، واستحضار "أرواح في المدينة" من خلال أحداث الفيلم عبر قصة جيل أكتوبر الذي حارب وانتصر وعاد إلى المدينة ليجد حرباً أخرى في انتظاره عبر عنها الديك والمخرج الراحل عاطف الطيب.
يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" تقام في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني وصالون العمارة والسينما، الذي ينظمه بيت المعمار المصري برئاسة الدكتورة هبة صفي الدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-1 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ترشيحاتنا

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

القصة الكاملة لرحلة تعذيب عروس الإسماعيلية على يد زوحها.. فيديو

بشرى للمصريين.. وزير التموين: زيادة دعم الخبز وثبات سعر الرغيف

إصابات جدري القردة في أمريكا تتجاوز 26 ألف حالة مؤكدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نزيف حتى الموت.. فيروس خطير يهدد الأرانب والبشر حول العالم

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ