غدا.. الشيمي والديك في ضيافة "صالون العمارة والسينما" بالهناجر

يستضيف "صالون العمارة والسينما"، بتنظيم من بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مدير التصوير الفنان سعيد شيمي، والكاتب والسيناريست بشير الديك في الحلقة الخامسة من السلسلة الشهرية "أرواح في المدينة" من إعداد الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك غدا /الاثنين/ بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويحتفي الصالون هذا الشهر بـ"جيل أكتوبر" من خلال مناقشة فيلم "سواق الأتوبيس"، واستعراض ملامح القاهرة في تلك الفترة ورصد تغيرات المجتمع والمدينة بعد نصر أكتوبر وحتى مطلع الثمانينيات، واستحضار "أرواح في المدينة" من خلال أحداث الفيلم عبر قصة جيل أكتوبر الذي حارب وانتصر وعاد إلى المدينة ليجد حرباً أخرى في انتظاره عبر عنها الديك والمخرج الراحل عاطف الطيب.

يذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" تقام في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني وصالون العمارة والسينما، الذي ينظمه بيت المعمار المصري برئاسة الدكتورة هبة صفي الدين.