صيدلي: نطالب بصدور تشريع يمنع إعطاء الحقن في الصيدليات

قال الدكتور أيمن شومان، صيدلي، إن الصيدلي خط دفاع أول في كل الأوقات وليس في ازمه كورونا فقط، حيث أن الشخص عندما يواجه أي أزمة يتوجه للصيدلة أولا، ومن حق الصيدلي التعامل مع الحالات البسيطة والطارئة.



وأشار شومان، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عثمان ببرنامج "مساحة حرة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن واقعة وفاة طفلتين في الإسكندرية بسبب حصولهما على حقنة في صيدلية هو موضع شائك، حيث أن الصيدلي صرف العلاج بناءا على وصفة طبية، والعلاج في حد ذاته ليس سم.



وأضاف أن إصابة الشخص بحساسية عند حصوله على حقنة أمر وارد الحدوث سواء في الصيدليات أو المستشفيات، ناصحا أي مريض يتوجه لأي صيدلية أن يتعامل مع الصيدلي فقط، مطالبا بصدور تشريع يمنع اعطاء الحقن في الصيدليات.

