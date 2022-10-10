رئيس "الدواء": تحويل مصر إلى مركز تصديري للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.. نواب: الحكومة نجحت في علاج أزمات صناعة الدواء وتسعي لتوفير عملة صعبة

صحة النواب: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال تصنيع الدواء

مقترح برلماني لإعفاء المادة الفعالة من الادوية من ضريبة القيمة المضافة

برلماني: الدولة تسير في طريق توطين الصناعات الدوائية

أشاد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في تحقيق تعاون مشترك بين مصر والشركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان في مجال التصنيع الدوائي ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر.

واكد النواب، أن الدولة بدأت في علاج أزمات صناعة الدواء وهو ما ظهر في عودة عدد من المصانع للعمل إلى جانب إنشاء مصانع جديدة كمصنع مشتقات البلازما الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإنتاج 19 نوع من أدوية الأورام التي كان يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب بداية تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، وسن عدد من التشريعات الخاصة بصناعة الدواء ومنها قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد.

في البداية، أيدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود الدولة في تحقيق تعاون مشترك بين مصر والشركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان في مجال التصنيع الدوائي ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر.

مصر تنتج دواء منذ عام 1938

وقالت إيناس عبد الحليم ” لـ"صدي البلد"، إن مصر تنتج دواء منذ عام 1938 وعلى الرغم من ذلك إجمالي إيرادات تصدير الدواء المصري لا يتخطى المليار دولار، مشيرة إلى أن الأردن بدأ في إنتاج الدواء بعد مصر بسنوات وتصدر حاليا بـ 12 مليار دولار، وتعاون مصر وروسيا خلال الفترة الماضية وباقي الدول والشركات الافريقية والدولية في عملية تصنيع الادوية والأجهزة الطبية يضمن زيادة التصدير والإنتاج.

وأكدت النائبة أن الدولة بدأت في علاج أزمات صناعة الدواء وهو ما ظهر في عودة عدد من المصانع للعمل إلى جانب إنشاء مصانع جديدة كمصنع مشتقات البلازما الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإنتاج 19 نوع من أدوية الأورام التي كان يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب بداية تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، وسن عدد من التشريعات الخاصة بصناعة الدواء ومنها قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد.

وتقدمت عضو صحة النواب، بعدد من المقترحات لدعم صناعة وتصدير الدواء المصري منها ضرورة زيادة سعر الدواء الذي يتم تصديره للخارج، إعفاء المادة الفعالة من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن بيع الدواء في علب صغيرة بحسب كمية الاستخدام سواء أسبوع أو اثنين أو شهر كما يوجد بالخارج وذلك لعدم إهدار الدواء إلى جانب مراعاة شروط التخزين الصحيحة للأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

كما، قالت عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل بشكل صحيح في مجال توطين الصناعة الدوائية وخصوصا بعد مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية

مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية

واكدت “الالفي” لـ"صدي البلد"، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال تصنيع الادوية خلال الفترة الماضية وذلك ظهر جليا عن طريق إنخفاض حجم الاستيراد الخاص بهذه الادوية، مؤكدة أن تصنيع الدواء في قارة افريقيا سيجعل هناك منافسة كبيرة في سوق الدواء في الدول الافريقية فهو يعتمد علي الدول المجاورة له.

واوضحت النائبة، أنه حال وصول مصر للريادة في تصنيع الدواء بافريقيا فذلك سينعكس علي توفير العملة الصعبة، مشيدة بجهود هيئة الدواء المصرية التي تقوم بدورها من خلال الترويج للدواء عن طريق الانترنت والوسائل الاخرى.

ومن جانبه، أشاد حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ بجهود الدولة في توطين صناعة الأدوية في مصر وخصوصا بعد استقبال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ديرك أوسنبرج أنجلز رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠.

واكد “توفيق لـ”صدي البلد"، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الاونة الاخيرة لتوطين صناعة الدواء والتصدير للخارج وكان ابرزها إفتتاح الرئيس السيسي مدينة الدواء التي تعمل على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.

واضاف أن هذه المدينة تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، وتعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى مما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع .

واشار إلى أن المدينة أيضا من شأنها الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية خاصة أنها تضم مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية، كما أنها تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.

توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، مما يترتب عليها ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه أستقبل الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، ديرك أوسنبرج أنجلز رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠.



واستعرض اللقاء، تقريراً حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.



جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.