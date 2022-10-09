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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعال السيارتين .. التصريح بدفن جثتي شخصين في حادث تصادم بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد ، بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين ملاكي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

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وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة السلام بوقوع حادث مرورى، وعليالفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

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وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى ببعضهما البعض كانت أحدهما تسير بسرعات عالية واختلت عجلة القيادةووقع الحادث، مما أسفر عن مصرع قائدى السيارتين بعد حدوث اشتعال بأحدي السيارات.

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