أحمد بلال: الأهلي استحق الفوز على المنستيري.. وينقصه هذا الأمر فقط

أكد أحمد بلال النادي الأهلي السابق، أن فريقه السابق استحق الفوز على الاتحاد المنستيري وينقصه أمر واحد فقط ليتحقق الاداء الممتاز.



وقال بلال في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC"، مباراة اليوم كانت مهمة لأننا كنا نريد في أن نعرف عن قناعات كولر والتعرف على طريقة لعبه.



وأضاف بلال، أرى أن تشكيل كولر كان مناسب جدًا على المباراة، والفريق سيطر على كل جوانب المباراة، وكان بيلعب دفاع متقدم، وكانت هناك زيادة هجومية، ومن الأمور التي لفتت نظري هو تقدم علي معلول بحساب وعدم منح لاعبي المنستيري التحرك في المساحات خلفه.



وأتم نجم الأهلي الأسبق:" الأهلي كان ينقصه فقط الانسجام بين الرباعي الأمامي، واضح أن اللاعبين ينصتون لكولر وهذا يدل ان شخصيته جيدة".