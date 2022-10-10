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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد الكينج .. نساء في حياة محمد منير وسر غنائه ليلة وفاة والدته

محمد منير
محمد منير

يوافق اليوم الاثنين 10 أكتوبر عبد ميلاد الفنان محمد منير الذي ولد عام 1954، ونرصد معلومات عن الكينج محمد منير، في الاسطر التالية: 

 

كشف  محمد منير، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، وقال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".

سر غناء محمد منير ليلة وفاة والدته

وأضاف: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفتش أغني، وتوقفت عن الغنا، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي فيها الإنسان كله، الإنسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا".

واشار: "أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغنا، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من 4 ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني".

 

نساء في حياة الكينج

وعلى جانب أخر يثير النجم محمد منير الجدل دائمًا بحالة الغموض والسرية التي يفرضها على حياته الخاصة ، فرغم أنه يعد واحدًا من أهم النجوم في الوطن العربي إلا أنه لا يوجد أحد يعرف بشكل كامل علاقاته العاطفية بل أن البعض يتعجب من عدم وجود نساء كثير في حياته مثل باقي النجوم.ولكن ما لا يعرفه الكثير أن إسم النجم محمد منير إرتبط خلال السنوات الماضية بأربعة اسماء من النساء، يرصدهم «صدى البلد» من خلال التقرير التالي. 

 

زوجته الوحيدة

مما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه انفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الانفصال السريع أثار ضجة كبيرة.

 

نجلاء بدر

اما الفنانة نجلاء بدر فلم تتردد في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.

 

وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.

 

وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج منه منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما.

 

الفنانة الشابة مي حسن

في يناير من عام 2018، أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار وثيقة زواج سري لـ محمد منير من الفنانة الشابة مي حسن، إلا أن الأول حرص على نفيها ووصفها بـ "المزورة" واتهم مروجيها بالجهل وأكد أنهم يعانون من الفراغ، وقامت "مي" بالسخرية من تلك الأخبار أيضًا.

 

وعلقت الفنانة الشابة مي حسن على هذا الخبر وقتها، بمنشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت فيه: «اه احنا بقى مش هنبطل هري» في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

 

أرملة عادل أدهم

ارتبط إسم محمد منير أيضًا، بالسيدة لمياء السحراوي وهي أرملة النجم الراحل عادل أدهم وقيل أنهما يعيشان قصة حب وذلك بعد تسريب صور تكشف عن مدى قوة علاقتهما ولكن منير نفى هذه الشائعة ايضًا .

محمد منير الفنان محمد منير الكينج الإعلامي عمر طاهر نساء في حياة الكينج

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