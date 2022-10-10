مفيش أمطار اليوم| الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الاثنين 10 أكتوبر

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 10-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، يكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و حار على جنوب سيناء شمال الصعيد.

أما عن حالة الطقس اليوم، ليلا يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة اليوم :



القاهرة الصغرى 19 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 27 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 29 والعظمى 21

الدقهلية الصغرى 29 والعظمى 21

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 24

المنيا الصغرى 30 والعظمى 18