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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: سحب منخفضة تغطي السواحل الشمالية.. وسقوط الأمطار خلال ساعات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط التوزيعات تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على  فترات متقطعة، فيما تسجّل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

وتشهد حالة طقس اليوم، في مصر، استمرار التحسن في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يظل حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يكون حالة طقس اليوم، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويشهد طقس اليوم، في مصر اضطراب في حركة الملاحة على سواحل البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 40 كم/ س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، أما حركة الأمواج في البحر المتوسط معتدلة حيث يصل ارتفاع الموج إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن فرص سقوط الأمطار، خلال طقس اليوم في مصر، تشهد مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وأيضا مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة ويكون الجو غائم جزئيا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 25 درجة
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

الأرصاد سحب متوسطة امطار أمطار خلال ساعات درجات الحرارة طقس اليوم

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