مفاجأة من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الإثنين 10-10-2022

عرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء السبت، تقريرا مصورا عن حالة الطقس اليوم الإثنين 10-10-2022.







وأبرز التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 على كافة محافظات الجمهورية.



حالة الطقس اليوم



وأضاف التقرير المصور، أن حالة الطقس اليوم الإثنين تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10-10-2022، أوضح التقرير المصور، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة العظمى فيها 29 والصغرى 21، والإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19، وشرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25، والغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24، والأقصر درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21، وأسوان درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.