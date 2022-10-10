عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين  جمهورها صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت رانيا  محمود ياسين بإطلالة جذابة بالكاجوال ، واعتمدت مكياج جذاب ، مما نال اعجاب متابعيها.

 

رانيا محمود ياسين عن والدها: طول الوقت بيحتفلوا بأفلامك عن أكتوبر

بالأبيض .. رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور عبر أنستجرام

يذكر أن  الفنانة رانيا محمود ياسين، نجت من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

وتابعت رانيا محمود ياسين: " كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الترابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".

اطلالة رانيا ياسين اعمال رانيا ياسين صور رانيا ياسين اخبار رانيا ياسين رانيا ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

12 جنيها ارتفاعا في يومين.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-10-2022

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

فاركو يكشف سبب عودة محمد صبحي للزمالك.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

ترشيحاتنا

شاهد| 4 صواريخ روسية تهز كييف وقرارات عاجلة لحكام المدن

تطعيم الأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات.. أبرز عناوين نشرة صباح البلد

ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 15.3% لشهر سبتمبر 2022

منع دخول الموتوسيكلات والسيارات إلى أفنية المدارس حرصا على سلامة الطلاب

هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟

تصل لـ 659 ألف جنيه .. أسعار نيسان قشقاي موديل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها شمّ الفانيلا.. أغرب 3 طرق لإنقاص الوزن من غير رجيم ولا فرهدة

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ