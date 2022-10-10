عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. نظر محاكمة متهمي خلية روض الفرج الإرهابية

أرشيفية
أرشيفية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية. 

فلوس الجمعية و12 بلطجيا وراء مقتل شاب في الزاوية الحمراء.. تفاصيل

اشتعال السيارتين .. التصريح بدفن جثتي شخصين في حادث تصادم بالسلام

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

أول تعليق من ميدو على أداء سافيو مع الأهلي

اول مسمار في نعش فيريرا.. مهيب عبد الهادى يثير الجدل برسالة غامضة

12 جنيها ارتفاعا في يومين.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-10-2022

أخبار السوشيال|مهيب عبدالهادى: الزمالك يضرب أول مسمار في نعش فيريرا.. فرج عامر يكشف عن تهديد خطير لـ بوتين بشأن كأس العالم

فاركو يكشف سبب عودة محمد صبحي للزمالك.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

موضوعات متعلقة

فلوس الجمعية و12 بلطجيا وراء مقتل شاب في الزاوية الحمراء.. تفاصيل

اشتعال السيارتين .. التصريح بدفن جثتي شخصين في حادث تصادم بالسلام

سيدة في دعوى خلع: زوجي بيخاف .. بتعاكس ويقولي "انتي اللي حلوه"

كسروا عيني قدام مراتي .. اعترافات قاسية لـ زوج في التحقيقات |خاص

وجع قلبها.. ماذا قالت والدة أمل فتاة البراجيل لأم المتهم بعد حكم بالإعدام؟

ترشيحاتنا

شاهد| 4 صواريخ روسية تهز كييف وقرارات عاجلة لحكام المدن

تطعيم الأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات.. أبرز عناوين نشرة صباح البلد

ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 15.3% لشهر سبتمبر 2022

منع دخول الموتوسيكلات والسيارات إلى أفنية المدارس حرصا على سلامة الطلاب

هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟

تصل لـ 659 ألف جنيه .. أسعار نيسان قشقاي موديل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها شمّ الفانيلا.. أغرب 3 طرق لإنقاص الوزن من غير رجيم ولا فرهدة

أحذري الإفراط في تناولها .. أطعمة قاتلة تزيد مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية

حتشربوا وتتجوز .. حكاية أغلى نوع لاتيه في الأسواق

بدون بطانة..هيفاء وهبي تثير الجدل باطلالة جريئة |شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ