خريجات أكاديمية الشرطة تؤدين بيانا عمليا لإنقاذ إحدى الشخصيات الهامة من الاختطاف|فيديو

استعدادا لتأمين قمة مؤتمر المناخ

استعدادا لتأمين قمة مؤتمر المناخ المقرر انعقاده خلال الشهر المقبل.. استحدثت أكاديمية الشرطة برامج تدريبية في مجال الحراسات الخاصة وتأمين الشخصيات الهامة لدعم تخصص الحرسات الخاصة النسائية المعنية بتأمين الدوائر الأولى للفاعليات والمؤتمرات الهامة.

القوات القتالية النسائية

وقدم مجموعة من القوات القتالية النسائية من أكاديمية الشرطة عرضا لعمليات تأمين الركاب والشخصيات الهامة، ويتم التدريب على مهارات القيادة الخطرة والرماية من السيارات والاستيقاف والقبض والتفتيش السيطرة على المجرمين والدفاع عن النفس.

اقتحام منشأة من الأعلى

واستعرضطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة مهارتهم وقوتهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم طالبات أكاديمية الشرطة عروضا لأول مرة منها استعراض مهارات النزول السريع بواسطة الحبال المائلة، أثناء اقتحام منشأة من الأعلى.

