مكافحة العدوى وطرق الوقاية.. دورة تدريبية بمستشفيات جامعة بني سويف

نظمت وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي في جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، دورة تدريبية حول طرق وأساليب مكافحة العدوى وطرق الوقاية لأطقم التمريض.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة منال عبده رئيس قسم طب الأسرة ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التمريض يعد أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الطبية، ويقع على عاتقه جزء كبير من الاهتمام بالمرضي والاعتناء بهم مما يعرضهم في كثير من الأحيان لخطر انتقال أي عدوى، ومن هنا تأتي أهمية توعية أطقم التمريض بأساليب مكافحة العدوي وطرق الوقاية، وانطلاقا من هذا يحرص قطاع المستشفيات الجامعية من خلال وحدة مكافحة العدوي على تنظيم تلك الدورات المتخصصة لتدريبهم على مواجهة العدوي والوقاية منها.

وأضاف الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب البشري، أن وحدة مكافحة العدوي تراقب إجراءات مكافحة العدوى على مدار اليوم في جميع أقسام المستشفى من العمليات إلى الرعاية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية، ودورها في التوعية بمخاطر انتقال العدوى وتقدم الوحدة خدمة مميزة للمرضى.

وأشادت الدكتورة منال عبده، بالتطور الذي شهدته وحدة مكافحة العدوي في عهد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرصه على توفير أحدث الأجهزة والأدوات الطبية الحديثة مما أسهم في استمرار الدور البناء للوحدة لتقديم خدمة مميزة للمرضى.