عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافحة العدوى وطرق الوقاية.. دورة تدريبية بمستشفيات جامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نظمت وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي في جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، دورة تدريبية حول طرق وأساليب مكافحة العدوى وطرق الوقاية لأطقم التمريض.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة منال عبده رئيس قسم طب الأسرة ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بني سويف.
وأوضح رئيس الجامعة، أن التمريض يعد أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الطبية، ويقع على عاتقه جزء كبير من الاهتمام بالمرضي والاعتناء بهم مما يعرضهم في كثير من الأحيان لخطر انتقال أي عدوى، ومن هنا تأتي أهمية توعية أطقم التمريض بأساليب مكافحة العدوي وطرق الوقاية، وانطلاقا من هذا يحرص قطاع المستشفيات الجامعية من خلال وحدة مكافحة العدوي على تنظيم تلك الدورات المتخصصة لتدريبهم على مواجهة العدوي والوقاية منها.

قطع المياه 10 ساعات عن قرية في بني سويف.. غدا

زراعة مائية واحتجاز الكربون.. فوز 6 مشروعات في المبادرة الوطنية الخضراء الذكية

محافظ بني سويف: مبادرة المشروعات الخضراء تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27

جامعة بني سويف تنظم مسابقة لاختيار أفضل كلية صديقة للبيئة

سيدة الكرنك.. التضامن تبحث توفير كشك وشقة لها وإنهاء إجراءات نقل ابنتها

ضمان الجودة بجامعة بني سويف يناقش خطط اللجان التنفيذية بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة

عميد سياسة بني سويف: مشهد الأزمة الروسية الأوكرانية يزداد تعقيدا

وأضاف الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب البشري، أن وحدة مكافحة العدوي تراقب إجراءات مكافحة العدوى على مدار اليوم في جميع أقسام المستشفى من العمليات إلى الرعاية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية، ودورها في التوعية بمخاطر انتقال العدوى وتقدم الوحدة خدمة مميزة للمرضى.

وأشادت الدكتورة منال عبده، بالتطور الذي شهدته وحدة مكافحة العدوي في عهد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرصه على توفير أحدث الأجهزة والأدوات الطبية الحديثة مما أسهم في استمرار الدور البناء للوحدة لتقديم خدمة مميزة للمرضى.

بني سويف جامعة بنى سويف ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة المستشفيات الجامعية مكافحة العدوى كلية الطب البشري رئيس جامعه بني سويف دورة تدريبية أساليب مكافحة العدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: تقديم تيسيرات للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الطاعون

موظف بريد يستولي علي أموال 48 مودعا في قرية بـ بني سويف

ضمان الجودة بجامعة بني سويف يناقش خطط اللجان التنفيذية بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس مياه بني سويف تتابع سير العملية التعليمية بالثانوية الفنية وتكرم المتفوقين

قطع المياه 10 ساعات عن قرية في بني سويف.. غدا

زراعة مائية واحتجاز الكربون.. فوز 6 مشروعات في المبادرة الوطنية الخضراء الذكية

محافظو بني سويف والفيوم والمنيا يكرمون أصحاب المشروعات الخضراء الذكية

محافظ بني سويف: مبادرة المشروعات الخضراء تتسق مع استضافة مصر لمؤتمر COP27

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة|نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض خطيرة.. ونبيلة عبيد تكشف سرا غير متوقع عن رشاقتها

قرار تأديبي.. سر استبعاد إمام عاشور من مواجهة الزمالك أمام فلامبو

زواج عرفي ومادة حارقة على وجهها.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية.. فيديو

تصعيد جديد.. روسيا تتعهد بضم أي ولايات أمريكية ترغب في الانفصال

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال عمرو السيسي إلى الزمالك

بعد اشتعال الوضع في أوكرانيا.. أسعار القمح ترتفع لمستويات قياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبة أبو رواش ماتت فجأة.. أعراض وأسباب صادمة لـ هبوط الدورة الدموية

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

هل عاهة مستديمة.. حقائق عن إصابة عروس الإسماعيلية من علقة زوجها

فيديو

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

نعمل بدون ضوضاء ووصلنا لمكان كويس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ