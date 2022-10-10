ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. اتحاد منتجي الدواجن: نقص الأعلاف السبب.. 1.5 مليون طن محتجزة في الموانئ

نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: لابد من الإفراج سريعًا عن الأعلاف المتكدسة بالموانئ

شعبة بيض المائدة: 1.5 مليون طن أعلاف متكدسة بالموانئ

الفلاحين: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة



شهدت أسواق الدواجن ارتفاعا فى الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع أيضا خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الأعلاف بالأسواق ما يهدد صناعة الدواجن كلها، وبالطبع ارتفعت أسعار البيض ليسجل سعر الكرتونة 85 جنيها .

وانتشرت أنباء حول استمرار زيادة سعر كرتونة البيض بالأسواق خلال الفترة المقبلة، ليرد اتحاد الدواجن على كل تلك الأخبار.



وارتفعت أسعار البيض بشكل غير مسبوق خاصة الأيام الحالية مع دخول المدارس، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 76 جنيها في المزرعة بينما تباع بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك بالفعل إفراجات تمت عن أعلاف الدواجن ولكن بنسبة أقل من احتياجات السوق فهى افراجات ضعيفة فى الذرة وتكاد تكون معدومة فى الصويا، موضحا أننا نحتاج إلى 20 ألف طن من الذرة و7 آلاف طن من الصويا لتغطية احتياجات مزارع الدواجن .

وأشار "الزينى " في تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن كميات الأعلاف المتواجدة فى الموانئ تصل إلى مليون طن ذرة و400 ألف طن صويا، مناشدا بضرورة الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف لسد احتياجات مزارع الدواجن حتى نستطيع تعويض فترة التوقف الماضية.



وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن الإفراجات التى تتم يوميا تتراوح من 5 لـ 7 آلاف طن وهذا لا يكفى احتياجات الدواجن .

أما عن زيادة سعر كرتونة البيض مستقبلًا خلال الفترة المقبلة، أكد الزيني أن الزيادات المنتشرة عبر مواقع التواصل مبالغ فيها، وأننا ننتج نحو 40 مليون بيضة يوميا وعندما يقل الإنتاج يزيد سعر كرتونة البيض بالطبع، معلقا: "إذا فقدنا كميات كبيرة من البيض نضطر إلى الاستيراد من الخارج وهذا سيواجه صعوبة لتوفير هذه الكميات بالأسعار الحالية".

من جانبه، قال أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه يوجد نحو 1.5 مليون طن من الذرة وفول الصويا في الجمارك، ولا يوجد لها إفراجات.

ونوه “عبد الله”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أنه عند خروج خط الدواجن من الخدمة لا يعود إلى الإنتاج إلا بعد 6 أشهر، موضحًا أن التكلفة الفعلية قد تصل إلى 83 جنيها للكرتونة الواحدة لدى بعض المنتجين.

وناشد أحمد نبيل عبد الله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون هناك إفراجات عاجلة وسريعة، لأنه كلما تأخرت الإفراجات، كلما تهددت الصناعة بالتوقف.

وأشار حسين أبوصدام نقيب الفلاحين خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أن الدواجن والبيض واللحوم أيضا سترتفع خلال الأيام القادمة بسبب نقص الأعلاف جراء تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، كما أن التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة سبب فى هلاك الدواجن والمواشي مما يقلل من المعروض.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أن ارتفاع أسعار المستلزمات العلفية بسبب استيراد معظم الأعلاف، كما أن الزراعة التعاقدية على الذرة والصويا لم تؤتي ثمارها لأن المساحات المنزرعة منها قليلة مقارنة باحتياجات المربيين.