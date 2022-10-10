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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. رئيس مكتب زيلينسكي يحذف رسالة تهديد لـ بيلاروس

أوكرانيا
أوكرانيا

حذف أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسالة هدد فيها بيلاروس بعواقب بعد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول خطط كييف لمهاجمة بيلاروس.

ونشر يرماك، الرسالة بعد تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول خطط كييف لمهاجمة بلاده.

وكتب يرماك: "هل هم مستعدون لعواقب قراراتهم؟ وهل يقيمون حجم هذه العواقب بالنسبة لهم".

ووفقا لموقع "TGStat"، تمكن أكثر من 30 ألف مستخدم من رؤية رسالة رئيس مكتب زيلينسكي.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا بالتحضير لضربات على بلاده، وحذر مواطنيه من هجمات محتملة.

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وحسب وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا”، قال لوكاشينكو، “بالأمس، من خلال قنوات غير رسمية، تم تحذيرنا من ضربات ضد بيلاروسيا من أراضي أوكرانيا”.

وفي إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين، حذر لوكاشينكو من أن ما حدث لجسر كيرتش لن يبدو شيئا “إذا لمسوا مترا واحدا على الأقل من أراضينا بأيديهم القذرة”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن “هذه المعلومات غير صحيحة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو اليوم الاثنين، إن بلاده اتفقت مع روسيا على تشكيل قوات إقليمية مشتركة.

كان  لوكاشينكو، قال إن بيلاروسيا تواجه احتمال شن هجوم نووي تكتيكي من بولندا، ردا على الكشف عن أن وارسو وواشنطن تجريان محادثات “تقاسم نووي”. 

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