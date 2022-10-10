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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري أمراض قلب يحذر : التدخين يسبب قصور الشريان التاجي

الدكتور محمد صفوت
الدكتور محمد صفوت

قال الدكتور محمد صفوت، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن مرض قصور الشريان التاجي أصبح منتشرا بكثرة.

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وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامية "نشوى مصطفى"، ببرنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد"،: "قصور الشريان التاجي هو عدم قدرة الشريان على تغذية عضلة القلب بطريقة كافية".

وأشار: "قصور الشريان التاجي يعني ضيقا في الشريان نتيجة ترسيبات في الشريان تؤدي للضيق لذلك لا تستطيع عضلة القلب التغذية بشكل كاف".

وأوضح: "هناك عدة أعراض إذا شعر بها المريض عليه التوجه للطبيب فورا، ومنها شعور بألم في الصدر، يزيد مع المجهود ويقل مع الراحة، وأيضا النهجان مع المجهود والذي يستدعي الانتباه للتوجه لطبيب متخصص في القلب".

وأكد الدكتور محمد صفوت، استشاري أمراض القلب والقسطرة،: "التدخين سبب كارثي للإصابة بمرض الشريان التاجي"، داعيا الشباب الابتعاد عن التدخين لتجنب الإصابة بمرض الشريان التاجي.
 

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