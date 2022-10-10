تذيب الجلد.. بوتين يستعد لتصعيد الحرب واستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خضم عملية “تصعيد” يمكن أن تجعله يستخدم قريبا الأسلحة الكيميائية لتحويل مجرى غزوه المتعثر لأوكرانيا.

وقال الدكتور فرانك ليدويدج، وهو محاضر كبير في القانون والاستراتيجية بجامعة بورتسموث، لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي المهتز يمكن أن يصبح نوويا، ولكن هناك طرقا أخرى قد يجربها أولا.

وبدأ بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير، وبعد ثمانية أشهر لم يكسر مقاومة البلاد، وبعد أن قام بتزويد العاصمة كييف بـ 80 صاروخا أو أكثر بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، قال الدكتور ليدويدج إن الحرب تتصاعد مرة أخرى.

وأضاف ليدويدج: “النهج، لا يمكنك تسميته استراتيجية، هو مهاجمة إرادة أوكرانيا باستمرار”، مسلطا الضوء على أن الصواريخ الموجهة بدقة ضربت بالقرب من جامعة وحديقة عامة ومواقع جمال محلية.

وأضاف: “فيما يتعلق بكييف، إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها وسط كييف للهجوم على الإطلاق. كنت هناك خلال الصيف وكان القصف مركزا على الضواحي. لذا، على حد علمي، إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها مركز كييف للضرب، لذا فإن هذا تصعيد. لكن النووية؟ لا أعتقد أننا قريبون من هناك حتى الآن”.

وقال: “لكننا نسير على ما يسمى بالمسار التصعيدي، الذي يصعب جدا تقليصه”.

وفي العاصمة الأوكرانية، قالت السلطات إن الضربة الصاروخية على منطقة شيفتشينكيفسكي خلفت ثمانية قتلى اليوم الاثنين.

وجاء التفجير بالتزامن مع ضربات في جميع أنحاء البلاد خلفت ما مجموعه 11 قتيلا، حتى الآن، حيث تعمل خدمات الطوارئ وسط الأنقاض.

وقال الدكتور ليدويدج، إن الهجمات العسكرية الشاملة تعمل بالتزامن مع جهود أصغر من قبل الروس لإحداث فوضى خاضعة للسيطرة.

وأضاف أنه لن يفاجأ إذا كانت روسيا مسؤولة عن قطع الكهرباء عن بورنهولم، وهي جزيرة دنماركية بالقرب من أنابيب نورد ستريم، اليوم.

وقال: “هذا يشير إلى القدرة. لديك الآن نوع من النزيف من الحرب، خارج معاييرها. إنه نوع من الهجوم العرضي على البنية التحتية، بالإضافة إلى الكثير من الحروب التقليدية”.

الحرب الكيميائية

وأوضح “قد نرى بعضها يبدأ في الترسخ، ما أقوله هو أن هناك المزيد في المستقبل. إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فهناك خطوات قليلة على السلم بما في ذلك الحرب الكيميائية”.

وأضاف: “ما رأيناه اليوم هو الكثير من الضربات على البنية التحتية. وكل هذا مجتمعا يمكن أن يكون دليلا على محاولة بوتين تصعيد الحرب إلى مرحلة جديدة مروعة”.

وتابع: “كانت الكثير من الضربات في الوسط، وهي أماكن بارزة جدا يعرفها الجميع في البلاد - تاراس شيفتشينكو بارك الجسر الزجاجي - حيث شعر الناس بالرعب لرؤية الصواريخ تطير”.

وقال: “قد نرى في مجالات أخرى سلوكا أكثر عدوانية. أعتقد أن هناك حربا إلكترونية مستمرة منذ فترة طويلة”.