عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تذيب الجلد.. بوتين يستعد لتصعيد الحرب واستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خضم عملية “تصعيد” يمكن أن تجعله يستخدم قريبا الأسلحة الكيميائية لتحويل مجرى غزوه المتعثر لأوكرانيا.

وقال الدكتور فرانك ليدويدج، وهو محاضر كبير في القانون والاستراتيجية بجامعة بورتسموث، لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي المهتز يمكن أن يصبح نوويا، ولكن هناك طرقا أخرى قد يجربها أولا.

وبدأ بوتين غزوه الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير، وبعد ثمانية أشهر لم يكسر مقاومة البلاد، وبعد أن قام بتزويد العاصمة كييف بـ 80 صاروخا أو أكثر بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، قال الدكتور ليدويدج إن الحرب تتصاعد مرة أخرى.

وأضاف ليدويدج: “النهج، لا يمكنك تسميته استراتيجية، هو مهاجمة إرادة أوكرانيا باستمرار”، مسلطا الضوء على أن الصواريخ الموجهة بدقة ضربت بالقرب من جامعة وحديقة عامة ومواقع جمال محلية.

وأضاف: “فيما يتعلق بكييف، إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها وسط كييف للهجوم على الإطلاق. كنت هناك خلال الصيف وكان القصف مركزا على الضواحي. لذا، على حد علمي، إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها مركز كييف للضرب، لذا فإن هذا تصعيد. لكن النووية؟ لا أعتقد أننا قريبون من هناك حتى الآن”.

وقال: “لكننا نسير على ما يسمى بالمسار التصعيدي، الذي يصعب جدا تقليصه”.

أمريكا ردا على هجوم روسيا: نواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا

كييف تستعد للأسوأ .. هجوم روسيا الصاروخي يثير الذعر في أوكرانيا

وفي العاصمة الأوكرانية، قالت السلطات إن الضربة الصاروخية على منطقة شيفتشينكيفسكي خلفت ثمانية قتلى اليوم الاثنين.

وجاء التفجير بالتزامن مع ضربات في جميع أنحاء البلاد خلفت ما مجموعه 11 قتيلا، حتى الآن، حيث تعمل خدمات الطوارئ وسط الأنقاض.

وقال الدكتور ليدويدج، إن الهجمات العسكرية الشاملة تعمل بالتزامن مع جهود أصغر من قبل الروس لإحداث فوضى خاضعة للسيطرة.

وأضاف أنه لن يفاجأ إذا كانت روسيا مسؤولة عن قطع الكهرباء عن بورنهولم، وهي جزيرة دنماركية بالقرب من أنابيب نورد ستريم، اليوم.

وقال: “هذا يشير إلى القدرة. لديك الآن نوع من النزيف من الحرب، خارج معاييرها. إنه نوع من الهجوم العرضي على البنية التحتية، بالإضافة إلى الكثير من الحروب التقليدية”.

الحرب الكيميائية

وأوضح “قد نرى بعضها يبدأ في الترسخ، ما أقوله هو أن هناك المزيد في المستقبل. إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فهناك خطوات قليلة على السلم بما في ذلك الحرب الكيميائية”.

وأضاف: “ما رأيناه اليوم هو الكثير من الضربات على البنية التحتية. وكل هذا مجتمعا يمكن أن يكون دليلا على محاولة بوتين تصعيد الحرب إلى مرحلة جديدة مروعة”.

وتابع: “كانت الكثير من الضربات في الوسط، وهي أماكن بارزة جدا يعرفها الجميع في البلاد - تاراس شيفتشينكو بارك الجسر الزجاجي - حيث شعر الناس بالرعب لرؤية الصواريخ تطير”.

وقال: “قد نرى في مجالات أخرى سلوكا أكثر عدوانية. أعتقد أن هناك حربا إلكترونية مستمرة منذ فترة طويلة”.

أوكرانيا روسيا بوتين فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

موضوعات متعلقة

عواقب وخيمة.. رئيس مكتب زيلينسكي يحذف رسالة تهديد لـ بيلاروس

وزير الطاقة الأمريكي السابق: إدارة بايدن تفضل حل المشكلات بالاستسلام

بعد الضربات الروسية.. ارتفاع أسعار القمح ومخاوف من انهيار صفقة الحبوب الأوكرانية

غادروا فورا.. أمريكا تحذر رعاياها في أوكرانيا

وزير الحج والعمرة السعودي: إلغاء القيود الصحية لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر

بعد الضربات الروسية.. زيلينسكي يجتمع بالحكومة الأوكرانية

لوكاشينكو: 3 دول تُدرِب متطرفين لتنظيم تمرد عسكري في بيلاروسيا

كييف تستعد للأسوأ .. هجوم روسيا الصاروخي يثير الذعر في أوكرانيا

ترشيحاتنا

حدوتة مناخية.. أول برنامج على السوشيال ميديا لشرح قضايا البيئة

بعد الهجوم الروسي.. أوكرانيا تعلن وقف تصدير الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

تذيب الجلد.. بوتين يستعد لتصعيد الحرب واستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

عيار 21 يسجل1080 جنيها.. الذهب يرتفع 7 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

للتحول الكهربائى.. أمريكا تطبق برنامج "الحافز النقدي مقابل السيارات القديمة"

في اليوم العالمي للصحة النفسية| إستشاري يقدم نصائح ضرورية للإستمتاع بـ الحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء تصالحهما.. شاهد| 10 صور جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طالبة أبو رواش ماتت فجأة.. أعراض وأسباب صادمة لـ هبوط الدورة الدموية

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

فيديو

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ