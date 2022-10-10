"المستقلين الجدد": مجلس أمناء الحوار الوطني يضم جميع الطوائف الشعبية والسياسية

كشف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه لا يوجد خطوط حمراء حول الانضمام للحوار الوطني.

وقال “عناني”، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، "قمنا خلال الـ 6 أشهر الماضية بالتجهيز لإجراء حوار وطني حقيقي يناقش كافة القضايا".

وأضاف رئيس حزب المستقلين، “الملفات التي تم مناقشتها جميعها هامة”، متابعا "علينا أن نقطع الطريق علي كل من يشكك في الحوار الوطني وأهدافه".

وأكمل هشام عناني، "خطوات وجهود القائمين علي تنظيم الحوار تشير إلى أنه سيكون مثمرا، خاصة أن مجلس الأمناء يضم كل الطوائف الشعبية والسياسية".