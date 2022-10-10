التنشيط السياحي: نستغل فصل الشتاء.. وتكلفة المعيشة في مصر أقل من أوروبا

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الدولة المصرية تعمل في اتجاه تنشيط وتطوير المنتجات السياحية في مصر، موضحا أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف، في خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: "أهمية السياحة تزداد كل يوم، والدولة المصرية تدرك هذا الأمر، بدءًا من العام الماضي تم تنفيذ فعاليتين مهمتين جدا وهما موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش في الأقصر، حيث لفتا نظر العالم إلى إمكانيات مصر لتنظيم مثل هذه الفعاليات".

وتابع: "من نظم الفعاليات شركات خاصة مصرية، ولما وجدت بيوت الأزياء العالمية هذا التنظيم الرائع بالخلفية والتاريخية والأثرية غير الموجودة في العالم بدأت تتواصل مع الدولة المصرية لتنظيم فعاليات مهمة، وكان لدينا مؤتمر صحفي لعرض دولي وهو ديزني على الجليد، وفعاليات فنية كثيرة، ضمن استراتيجية وزارة السياحة وتنشيط السياحة عن طريق إقامة الفعاليات وتحفيز شركات القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الفعاليات لدعمها وتقديم كل المعونة والرعاية لها".

قضاء فترات أطول في مصر

وواصل: "سنعمل على استغلال موسم الشتاء في مصر، وتوجهنا بحملة دولية في 4 دول أوروبية رئيسة وهي ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، وفرنسا لترويج السياحة في مصر، خلال فصل الشتاء، والدعوة إلى قضاء فترات أطول في مصر، لأن الشتاء في أوروبا يكون قاسيًا، بعكس مصر الذي يكون فيها الجوء دافئا، كما أن تكلفة المعيشة في مصر أقل بكثير من كل دول أوروبا.