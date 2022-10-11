حرم الشهيد العميد عمرو عبدالغني هلال: السيسي يقف بجوارنا

عبرت أميرة جلهوم حرم الشهيد العميد عمرو عبدالغني هلال، عن تقديرها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الشهداء.



وقالت أميرة جلهوم، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن أولويات الرئيس أسر الشهداء وكل العائلة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف بجورنا واقفة كبيرة، ونحن سعداء بهذا الأمر.

الشهيد يقدم أغلى ما يملك لبلده



وتابعت أميرة جلهوم حرم الشهيد العميد عمرو عبدالغني هلال، أن الشهيد يقدم أغلى ما يملك لبلده، وهذا الأمر نزرعه في الأبناء.