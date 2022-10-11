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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تنازلت ولم تتصالح.. محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة| فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قال المحامي جميل سعيد محامي المطرب حسام حبيب، إن المطربة شيرين تنازلت عن البلاغات التي قدمتها ضد موكله، لكنها لم تتصالح.

 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين: "وصف ما جرى من جانبهم بإنه رجع الحاجة مش عارف وصفها القانوني يبقى إيه"، ناعتا هذا الوصف بأنه "غير قانوني".

 

وأشار إلى أنه كان هناك نزاع حول ملكية السيارة، أن حسام حبيب لم ينكر أن شيرين هي من سددت ثمن قيمة السيارة، وأصدرت أمرا للبائع بأن يصدر المبايعة باسم حبيب، وبالتالي لا توجد واقعة جنائية بالنسبة له.

 

ونوه بأن حبيب قرر منذ البداية بأن هذه المبالغ كانت نظير عمل فني أداه إليها أو تعاون فني مشترك بينهما.

 

ولفت إلى أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام يخص تصريحات للمطربة شيرين في 15 يوليو ونعتت فيه موكله بعبارات يعاقب عليه القانون على حد قوله، موضحا أنه تمت إحالة البلاغ إلى نيابة أكتوبر ولا يزال قائما إلى الآن.

 

 

ونوه بأن نيابة شرق القاهرة الكلية لم تستدعِ حسام حبيب بشأن البلاغ المقدم من شيرين، وهو البلاغ الذي تنازلت عنه.

 

ولفت إلى أن حبيب لم يُقدم له أي التماس أو طلب للتنازل المقام ضد شيرين، مؤكدا الاستمرار في البلاغ إلى أن يقرر هو التنازل عنه.

 

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدر محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

 

 

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تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

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أول ظهور لشيرين بعد تصالحها مع حسام حبيب|شاهد

 

وقال المحامي في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة.

 

وأضاف أن حبيب رد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

شيرين عبد الوهاب لميس الحديدي الفنانة شيرين عبد الوهاب كلمة أخيرة حسام حبيب

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