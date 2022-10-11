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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاحتفال بالمولد النبوي.. أحمد كريمة مهاجما المشككين: سفهاء ودخلاء على الشريعة الإسلامية

أحمد كريمة
أحمد كريمة

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المشككون في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومنع التهنئة بميلاد السيد المسيح. 

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أحمد كريمة: الرجل له عدة في حالة واحدة.. والمرأة ممنوعة من أمرين

وأكد أحمد كريمة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء الاثنين، أن هؤلاء الأشخاص سفهاء ودخلاء على موائد العلوم والشريعة الإسلامية، وسنحتفل بميلاد المسيح في يناير، كما تم الاحتفال بالمولد النبوي. 

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن صحابة الرسول- صلى الله عليه وسلم- كانوا يجتهدون في أمور واستشهد بأن الفاروق عمر بن الخطاب اجتهد في مسألة متعلقة بتاريخ العام الهجري، قائلا: “أنا مستغرب من وقوف الناس دلوقتي على ماديات الأشياء”.

 

محاولات لتشكيك الناس دائما والتضييق على المسلمين


وأشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن هناك محاولات لتشكيك الناس دائما والتضييق على المسلمين رغم ما يعانيه المسلمين من قضايا أخرى. 
 


 

أحمد كريمة الفقه المقارن السيد المسيح النبوى الشريف التهنئة

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