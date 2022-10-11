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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للتكيف مع التغيرات المناخية.. مصر تقطع خطوات مهمة على طريق المحاصيل البديلة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية والمحاصيل الزراعية

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ تعليقًا على الخطوات التي تقطعها مصر على طريق "المحاصيل البديلة" لتفادي أخطار التغيرات المناخية، إن الدولة بدأت بالفعل في العمل على أصناف وهُجن تستطيع تحمل كافة أنواع الإجهادات سواء كان الإجهاد الحراري أو مائي أو ملحي وغيرها.

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وأضاف "أبو المعاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة لديها حاليًا أصنافا قادرة بالفعل على مجابهة هذه الإجهادات، متابعًا أنه يتم العمل على أمرين غاية في الأهمية لمواجهة التغيرات المناخية الأول  أصناف وهُجن جديدة والأمر الثاني يتعلق بالدول النامية المتأثرة بالتغير المناخي وتتمثل في معرفة هذه الدول لـ طرق التكيف مع هذه التغيرات.

 

وأشار إلى أن تطوير الأساليب الزراعية أهم أشكال التكيف مع التغيرات المناخية و المتمثلة في تغير المواعيد والصوب بالإضافة إلى الحد من الإجهادات المختلفة.
 

المحاصيل البديلة المناخ آثار التغيرات المناخية أزمة التغير المناخي

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