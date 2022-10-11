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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشارك فيديو جديدا من الإسكندرية.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر خاصية الاستوري علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أحدي الفنادق بالإسكندرية.

بعد سوريا.. أكراد العراق يوجهون صدمة قوية لـ محمد رمضان

قررت محافظة أربيل الكردية شمال العراق إلغاء حفل الفنان محمد رمضان الذي كان من المقرر إقامته في أربيل 27 من الشهر الجاري وذلك بعد اعتراضات من جانب قسم من أهالي أربيل.

وصرح قائم مقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، اليوم "الثلاثاء" بحسب وسائل إعلام عراقية أن الحفل ألغي بقرار من محافظ أربيل، أوميد خوشناو.

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كردستان، نامق هورامي،  أن "رخصة استقدام محمد رمضان لم تمنح من جانبهم (محافظة أربيل) ولهذا ليست عندهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كردستان الذين قدموا شهداء".

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