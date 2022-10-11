أحلى هدية لأولادك.. موبايل لسه نازل السوق بـ 1800 جنيه فقط

كشفت شركة Lava عن هاتف جديد للمبتدئين في الهند تحت اسم Lava Yuva Pro في الهند إلى أن ينطلق في باقي دول العالم قريبا، ويتميز الهاتف ببعض المواصفات المميزة، مثل وجود كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل وبطارية كبيرة، وإليك جميع المعلومات المتعلقة بمواصفات ومميزات وسعر Yuva Pro .

مواصفات هاتف Lava Yuva Pro

يحتوي هاتف Lava Yuva Pro على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.517 بوصة، بجودة عرض HD + ، ودقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

ويعمل الهاتف Lava Yuva Pro بمعالج ميدياتيك مقترنا بـ3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة MicroSD، ويعمل بنظام تشغيل Android 12.

يقدم هاتف Lava Yuva Pro كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميراتين مساعدتين، إنه أحد الهواتف قليلة السعر ويحتوي على قارئ لبصمات الأصابع، كما يدعم الهاتف أيضًا ميزة "فتح القفل بالوجه".

يحتوي هاتف Lava Yuva Pro على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات عبر USB-C.

ويوفر الهاتف ميزات أخرى مثل بطاقة SIM المزدوجة و4G VoLTE وWi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.0 وGPS ومقبس سماعة الرأس قياس 3.5 مليمتر.

سعر هاتف Lava Yuva Pro

يبلغ سعر هاتف Lava Yuva Pro حوالي 94 دولارا أمريكيا (ما يعادل 1880 جنيها مصريا).