أنا مهما كبرت صغير.. صور عمرو دياب من سن الشباب إلى الـ61.. شاهد

في عيد ميلاده ..

أنا مهما كبرت صغير .. أغنية شهيرة للفنان عمرو دياب التى تحولت لواقع يعيشه ، فعلى الرغم من احتفال الهضبة اليوم بعيد ميلاده الـ 61 ، إلا انه يظل شابا بأغانيه التى دائماً ما تواكب فكر واهتمام الجيل الشاب عبر كل السنوات .

عمرو دياب يحاول دائماً الحفاظ على مظهره من خلال اللعب الدائم للرياضة واتباع نظام غذائي صحي ، وهو دائماً ما يجعله شاب من حيث المظهر ، وهو التعليق المتردد دائماً من قبل الجميع .

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عمرو دياب يعد واحداً من أهم المطربين فى العالم العربي، وليس فى مصر فقط ، بعدما نجح علي مدار سنوات طويلة فى الاحتفاظ بتربعه على القمة .

عمرو دياب من مواليد مدينة بور سعيد وانتقل منها إلى الشرقية حتى وصل إلى أكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس في الموسيقى العربية.

تخرج عمرو دياب عام 1986 وأصدر أول ألبوم له "يا طريق" ، وفي سنة 1990 اختير عمرو ليمثل مصر في بطولة الأمم الافريقية الخامسة حيث غنى باللغة الإنجليزية والفرنسية .

ثم طرح بعدها ألبوم "متخافيش"، وعام 1991 أصدر البوم "حبيبي" ثم أصدر بعده في عام 1992 ألبوم "أيامنا" والبوم "ياعمرنا" في عام 1994 ليثبت شعبيته مع الجماهير وخصوصاً أغنية "كان عندك حق".

عمرو دياب

وقدم عمرو دياب بعد ذلك ألبوم "ويلوموني" وحصل من خلاله على ثلاث جوائز وهم (أفضل فيديو كليب – أفضل اغنيه – فنان السنه) في المهرجان العربي السنوي .

وعام 1998 أًصدِر ألبوم "عودوني" وأخذ عمرو دياب جائزة موناكو العالمية (جائزة فنان العالم الأكثر رواجاً في الشرق الاوسط).

و في عام 2000 تم إصدار ألبوم "تملي معـاك" الذي حقق نجاح كبير في مصر والدول العربية ، وقد فاز عمرو دياب عمرو جائزة الميوزك اوورد (عن الفنان العربي الاكثر رواجا) ،

وطرح عمرو دياب العديد من الالبومات الغنائية والالاف الأغاني التى قام بتلحين بعضها ، إلا أن جمعيهم أصبح جزء من ذكريات اجيال مختلفة .