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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. مرض خطير منتشر حول العالم ويؤدي إلى الانتحار

الاكتئاب
الاكتئاب

احتفل العالم  أمس باليوم العالمي للصحة النفسية، ويوافق هذا اليوم العاشر من أكتوبر من كل عام ، حيث يعد الاكتئاب من أهم وأخطر الأمراض النفسية علي الاطلاق ، وهو يؤدي إلى شعور متواصل لدى المصاب بالاكتئاب والحزن الشديد واليأس والاحباط ، فى أغلب الاحوال ناتجه عن ضغوط نفسيه شديدة  او عوامل وراثية أو بيئية محاط بها الشخص أو ظروف معينه صعب حلها أو مواجهتها مثل مشكلات إجتماعية، واقتصادية، ويتحول الاكتئاب الحاد إلى حالة صحية خطيرة ، وهو أمر ليس بسهل التخلص منه ، خاصة إذا لم يتم علاجه أو السيطرة عليه ، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة تكون سبب فى الانتحار.

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وتشير  دراسات منظمة الصحة العالمية  بان عدد المصابين بالاكتئاب حول العالم يصل الي حوالي  300 مليون شخص ، وان هذ المر يصيب النساء أكبر من الرجال ، ويصنف ضمن الاضطرابات النفسية التي تتسم بخلل في المزاج.

وأثبتت الدراسات ، أن هناك علاقه قوية بين مرضى الاكتئاب والإدمان على المواد المؤثرة عقليًّا؛ فقد أثبتت الدراسات حيث نسبة إدمان مرضى الاكتئاب تفوق مثيلتها علي الاصحاء .

تعرف فيما يلي على أعراض الاكتئاب وعلاماته وأسبابه، وكيفية علاجه.

اسباب الاكتئاب ..

ومن أسباب الاكتئاب قد يكون تأثير  تناول بعض  أنواع الأدوية، أو الإصابة بالأمراض المزمنه مثل السرطان  أو أخذ الكحوليات،  أو ادمان المخدرات، أو حدوث بعض من التغيرات الهرمونية فى الجسم نتيجة الحمل، خلال الأسابيع أو الأشهر التالية للولادة ، و مشكلات في الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث، أو سبب من الحالات الأخرى.

-  الاصابه بالأمراض المزمنة وإدمان المخدرات ، والكحول ، والتعرض للعنف قد يؤدي للاكتئاب

ويوجد عوامل وراثية للإصابة بمرض الاكتئاب تعمل على التأثير على الانفعالات وطرق التفكير كما أظهرت دراسة أنّ معدل وراثة الاكتئاب قد يصل إلى 37%.

أعراض الاكتئاب:

 
يعاني الكثيرون من مشكلة الاستيقاظ المستمر ليلًا، إذ أن هذه المشكلة ليست من أعراض الاكتئاب فقط، لكنها من أعراض الكثير من الأمراض النفسية الأخرى، ولها الكثير من الأسباب، ومنها:

عدم الاهتمام بالواجبات والأنشطة اليوميه ، والميل للعزله، والابتعاد عن الأهل والأصدقاء والمقربين ، يجد صعوبة فى النوم ، والاستيقاظ مبكرا

يشعر مريض الاكتئاب برغبته الشديدة في الانعزال عن الآخرين حتى أقرب الناس إليه، ويعزف تمامًا عن حضور جميع المناسبات الاجتماعية.

سرعة الغضب حيث يتغير مزاج مريض الاكتئاب بسرعة دون وجود أي أسباب مقنعة، فيتحول بدون مقدمات من شخص هاديء إلى شخص عنيف، ذلك بسبب شعوره الدائم بالعصبية.

التفكير في أفكار عن الموت والانتحار ومن ظهور اعراض مريض الاكتئاب،عدم رغبة الشخص في المعيشه او الحياة بصفه عامه ، والعصبية بشكل مفرط  بدون سبب معين  ،  الشعور المستمر بمحاولة الانتحار  .

ليس هذا فحسب بل يقدم في بعض الأحيان على إيذاء نفسه، وبالطبع يجب الاستعانة بطبيب نفسي للتغلب على هذه الأعراض، إذ يعد من أخطر أعراض الاكتئاب.

الشعور باليأس والاحباط .. يفقد المريض قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلى جانب شعوره الدائم باليأس والاحباط ، فيبدأ بالدخول في نوبات من البكاء الشديد بدون أسباب واضحة، ويعد هذا البكاء من علامات الاكتئاب القوية.

عدم الشعور بالسعادة.. يفقد المريض قدرته على الاستمتاع بكل ما  هو جميل  ومبهج فى الحياة، حتى تلك الأمور التي كانت تشعره بالسعادة تصبح ليس لها  قيمة، الشعور الدائم  ، المصاحب بآلام العظام  والآم الرأس والظهر

ويزداد الأمر سوءًا مع استمرار حالة الاكتئاب لفترات طويله بدون علاج  ، كما ان هناك علاقة قوية بين مرضى الاكتئاب والإدمان على المواد المؤثرة عقليًّا؛ فقد أثبتت الدراسات أن نسبة إدمان مرضى الاكتئاب تفوق مثيلتها عن الأصحاء.

 

انواع الاكتئاب

اضطراب الاكتئاب الجزئي

 ويعرف  بالاكتئاب الخفيف، حيث اضطراب الاكتئاب الجزئي هو حالة من سوء المزاج تستمر لفترات طويلة، ولا تؤثر بشكل ملحوظ في أداء الشخص.


الاكتئاب الموسمي
يظهر بشكل ملحوظ خلال يتميز بحدوثه خلال موسم الشتاء؛ حيث تقل فيه أشعة الشمس، ويزول غالبًا بحلول فصل الربيع، ويكون مصحوبًا بالعزلة الاجتماعية، وكثرة النوم، وزيادة الوزن.


الاكتئاب الذهاني
فيه يصاب الشخص باكتئاب شديد، بالإضافة إلى نوع آخر من الاضطرابات العقلية، مثل: الهلوسات، والأوهام، وغيرهما. وتكون أعراضه مرتبطة بأوهام كئيبة، مثل: هلوسات الفقر، والمرض، وغيرهما. 


اكتئاب ما بعد الولادة:

يُعد أشد خطورة من الكآبة النفاسية التي تصيب أغلب النساء لمدة أسبوعين بعد الولادة. والمرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة تواجه اكتئابًا شديدًا في أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، ومن أعراضه: الحزن الشديد، والقلق، والإجهاد، مما يؤثر في أنشطتها اليومية، وعنايتها بنفسها وطفلها.


الاكتئاب ثنائي القطب:
يختلف اضطراب ثنائي القطب عن الاكتئاب، ولكن يتم ذكره ضمن أنواع الاكتئاب؛ لأن المصاب بثنائي القطب يواجه نوبات من الاكتئاب الشديد تتناوب مع نوبات ابتهاج عالية.

 

طرق الوقايه من الاكتئاب بكافه  أنواعه

⁃ الحرص على ممارسه التمارين الرياضيه .

⁃ تجنب اتخاذ القرارات المهمه عند الشعور بالاكتئاب حتى  لا يتخذ قرارات خاطئه .

⁃ الحرص على تقنيه الاسترخاء والتعامل مع ضغوط الحياه   ، وتبسيط المهام المطلوبه  لتجنب الشعور بالاحباط.

⁃ تكثيف العلاقات الاسريه والاجتماعيه مما يساعده فى  تجنب العزله  .

⁃ تنظيم الوقت، وإعداد قائمة للإنجازات اليومية ومواعيدها.

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