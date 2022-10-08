هذه العلامات تدل على الحب الحقيقي من شريك حياتك.. تعرف عليها

ماهو الحب .. ماهى مقومات الحب .. ماهى أركانه .. ماهى شروطه..ماهى أسسه كل ذلك اشياء لابد ان نعرفها جيدا ، لكي نعرف من يحبنا حب حقيقي ، الحب ليس له اركان ولاشروط ولا أسس.. الحب أفعال وليس اقوال.. حب الشخص على ماهو عليه .. الحب مبني على الاحترام المتبادل بين الطرفين.. الحب الحقيقي ليس له نهايه ..ولكن له علامات وإمارات كثيرة.



ريهام الهواري اخصائى علم النفس وتحليل السلوك تتحدث لموقع صدى البلد الاخباري عن العلامات التي تؤكد ان الشخص الذى أمامك يحبك ، حب حقيقي وصادق .. وتشير ان هذه العلامات هي :

- يبتسم ويكون سعيداً بمجرد رؤيه حبيبه

- الانصات والاستماع الجيد إلى الشخص الذي يحبه

- يريد المحب أن يجتمع مع حبيبه فى كل الاماكن

- الرغبة فى التحدث معه دائما

- يظهر شعور الغيره فى بعض المواقف بصورة لا أراديه وايضا الخوف عليه .

- يهتم بمن يحب ويبدو أنيقا وجذابا امامك،وخاصه الفتيات فتهتم بمظهرها وجمالها وتفاصيل اطلالتها وايضا تحرص على رأيك فيها وترتدي ماتحبه

- استعداده لتقديم بعض التنازلات والتضحيات من أجل حبيبه .

- طريقة تواصله مع حبيبه، فإن كان التواصل بشكلٍ دائم، سواء أكان عن طريق المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية .

- رغبته في قضاء الكثير من الوقت مع حبيبته، واستمتاعه بوجوده الدائم إلى جانبها .

- ومن أقوى علامات الحب أن يريد أن يشاركك أهتماماتك وهواياتك ،ويريد أن يفعل ماتحبه ليعبر عن هذا الحب.