علامات صادمة تكشف خيانة زوجك من لغة جسده| تفاصيل

الخيانة بالنسبة للمرأة شيء كبير لا يمكن ان يغتفر ، عندما تشعر المرأة بتغير في سلوكيات زوجها ، تبدأ مرحلة الشك ، أكيد فيه واحدة تانية في حياته ، اكيد بيعرف واحدة غيري ، اكيد مش كل تغيير في اسلوب حياة الراجل يكون وراه امرأة اخرى ، احيانا يكون التغيير بسبب مشاكلات في الشغل او ضغوط حياتية أخرى .. وأحيانا يكون التغيير وراءه امرأة أخرى.



نتعرف على كيف تكتشف المرأة ان زوجها يخونها من لغة جسده وتصرفاته وسلوكياته.

رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد قالت ان الكثير من الدراسات اكدت ان المرأة لديها فراسة وقدرة كبيرة على اكتشاف الكذب اكثر من الرجل ، لذلك اي تغيير حتى اذا كان بسيطا في سلوك الرجل وتصرفاته تلاحظه المرأة وتكتشفه.

وتقدم رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد نصائح للمرأة عن كيفية اكتشاف خيانة زوجها من لغة جسده.

- تكرار الكلام المعسول على أذني زوجته بشكل لافت للنظر وبلا مبرر وفي اوقات غريبة.

- الصدق له علامات منها أن كف يديه تكون مفتوحة وهو يتكلم، على عكس الشخص الذى يكذب يخفى يديه بين ساقيه أو تحت الطاولة.

- يغير الزوج وضعية جلسته فى وجود الزوجة بحيث لا ترى ما يفعله على الهاتف، لان هذا ميكانيزم فطرى من الجسم لأن العقل يدرك أنه يفعل شيئا خطأ فالجسم يحاول أن يدافع عن صاحبه".

- حركة أصابعه على الهاتف تصبح سريعة جدًا إذا اقتربت الزوجة ويرتبك ، كذلك الميل إلى الابتعاد بالهاتف حين يستقبل اتصالا تليفونيا.

- التقليل من التواصل البصرى ومحاولة إخفاء الفم باليد والنظر للأرض نحو اليمين وهى النظرة التى تكشف ارتكابه شيئا يخجل منه.

- تغيير نبرة صوته حيث يظهر عليها الكذب إما بأن تميل للعدوانية جدًا أو تميل للارتباك و"التهتهة".

- يميل الرجل إلى تغطية الرقبة وحك الأنف أثناء النقاش، وهو رد فعل تلقائى من الجسد لأنه مضطر للدفاع عن نفسه.

- حين يقضي الزوج المزيد من الوقت أمام المرآة يصفف فيها شعره ويضبط ملابسه ويضع كميات كبيرة من العطر على عكس المعتاد ، ويهتم بحلاقة شعره وذقنه أكثر من المعتاد ، وكذلك اهتمامه الزائد بجسمه ورشاقته ويقوم بأداء التمرينات الرياضية ويلتزم بنظام غذائي صحي على غير العادة ، كل تلك الأشياء إذا اقترنت مع دلائل أخرى قد تكون مؤشرات جادة على خيانة الزوج لزوجته.

- كثرة جلوس الزوج مع نفسه، وتحدثه في الهاتف لفترات طويلة بصوت منخفض، وجلوسه على جهاز الكمبيوتر لفترات طويلة، مع عدم اعتياده على ذلك.

- اذا كان زوجك معتادًا أن ينظر إلى عينيكِ عندما يتحدث اليك ، والآن أصبح لا يفعل ذلك، فربما يكون السبب أنه قد أصبح يشعر بالذنب، ولا يستطيع النظر إلى عينيكِ.

- تغير الحالة المزاجية للزوج عندما يكون في المنزل وعدم استطاعته الخروج منه، فيمكنكِ أن تلاحظي أنه أصبح أكثر عدوانية وتعصبًا لأتفه الأسباب .

- التغيب لفترات طويلة عن المنزل دون سبب واضح في غير مواعيد العمل أو الأوقات المعتاد عليها.

- تغير طريقة معاملة زوجك لكِ وإصابة علاقتكما بالجفاء والصمت والفتور، ربما يكون سببًا على أن زوجكِ يحب امرأة غيركِ أو يخونك مع امرأة أخرى، وخاصةً إذا كانت علاقتكما أفضل قبل ذلك.

- جلوس الزوج لفترات طويلة بصحبة هاتفه، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب.

- اذا كنتِ تشكين بامرأة محدّدة ، فاذكري اسمها أمام زوجك، إن ظهرت عليه علامات التوتر والارتباك، فهذا تأكيد لشكوكك.

علامات العصبية والارتباك ستظهر على وجهه، يتحدّث بسرعة، يربّت على ذراعيه وصدره، وهذه جميعها سلوكيات لتهدئة الجسم و عند رؤيته بصحبة المرأة التي تشتبهين فيها، ستجدين بينهما تقارباً جسدياً، وتواصلاً بالعينين.. هذه ملاحظات تستطيع أيّ امرأة التقاطها لزوجها.