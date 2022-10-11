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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بورصات الخليج تتراجع وسط مخاوف من ارتفاع الفائدة وانخفاض النفط

بورصات الخليج تتراجع
بورصات الخليج تتراجع وسط مخاوف من ارتفاع الفائدة


تراجعت معظم البورصات الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.

وانخفض المؤشر السعودي 0.3%، وهو في سبيله لمواصلة خسائره للجلسة الرابعة، بعد أن نزل سهم مصرف الراجحي 1.1% وسهم عملاق النفط أرامكو 0.6%.

كما انخفض المؤشر القطري 0.7% متأثراً بهبوط 1.6% لسهم شركة صناعات قطر.

وواصلت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، خسائرها بعد انخفاضها بما يقرب من 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4% متأثراً بانخفاض 0.6% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

غير أن مؤشر دبي ارتفع 0.1% مدعوماً بزيادة قدرها 1% لسهم شركة العربية للطيران.

بورصات الخليج بورصة 5 سيارات اقتصاية للوقود الخليج بورصات

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