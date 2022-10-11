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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

وفاء عامر
وفاء عامر

حلت الفنانة وفاء عامر في حلقة من برنامج البخت على شاشة قناة الشمس كشفت فيها العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

وروت الفنانة وفاء عامر عن موقف مرعب تعرضت له أثناء تواجدها في مارينا بالساحل الشمالي من قبل.

 

وقالت وفاء عامر: "أحب السير وحدي بعد الفجر، وأسمع إلى القرآن أو الموسيقى، وذات مرة كنت في الساحل الشمالي بعد انتهاء الموسم الصيفي، ورأيت عند البحيرة خيالا لرجل يصطاد السمك.

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وأضافت: كانت السمكة كبيرة وواضحة في الخيال، وعندما نظرت للبحيرة من كل اتجاه لم أجد أي شخص، فصرخت منادية “مين هناك”، تبعا خبطات على كتفي وشخص يقول لي امشي دون النظر للخلف، لا أعلم إن كان حقيقيا أم هي خيالات، ولكني شعرت بالخبطات على كتفي، ورددت القرآن الكريم، ووصلت منزلي سريعا.


وحول المشهد الأزمة بينها ومحمد رمضان، قالت وفاء عامر: مازعلتش من محمد رمضان لما طلبت منه يشيل الفيديو، وهو لم يفعل هذا الأمر، وهو حر، واتعلمت إني معملش مشاهد كده تاني.

أما عن زيارتها المتكررة للأضرحة قالت وفاء عامر إنها تحرص على زيارة الأضرحة وأن بينها وبين الله عاهدا لا تريد أن تخالفه، وأن هذا أمرا بينها وبين الله.

 

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