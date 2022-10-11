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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوي كرم تطل بالأبيض فى أحدث ظهور

نجوى كرم
نجوى كرم

خضعت الفنانة نجوى كرم لأحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وظهرت نجوى كرم في الصور مرتدية فستان أنيق باللون الابيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة مكياج رقيق علي وجهها.
 


وتواصل نجوى كرم جولتها الغنائية بحفل نيو جيرسي يوم 22 أكتوبر، ثم 3 حفلات متتالية في تولوم أيام 23، 24، 25 أكتوبر، ثم حفل ميامي يوم 28 أكتوبر، وأخيرًا حفل تورنتو يوم 29 أكتوبر. 

أحدث أغاني نجوى كرم 

طرحت أغنية ساعة بيضا، للفنانة نجوى كرم -عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب- ليلة السبت 30 يوليو الماضي.

وحققت أغنية ساعة بيضا للفنانة نجوى كرم، أكثر من 3 مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب.

ومن جانب أخر، حققت أغنية الفنانة نجوى كرم الجديدة “حلوة الدنيا” التي تم طرح الفيديو كليب الخاص على يوتيوب، حوالي 2 مليون مشاهدة، وظهرت فيها المطربة اللبنانية بلوك جديد ومختلف يليق بالأجواء الصيفية.

أغنية "حلوة الدنيا" كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب.

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IMG_٢٠٢٢١٠١١_١٨٠٣٣٩
تطل بالابيض نجوى كرم جلسة تصوير لوك جديد فستان أنيق

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