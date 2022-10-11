مفيدة شيحة لمحمد منير: أنت وجدان وتاريخ الأمة كلها

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، التهنئة للمطرب محمد منير، بمناسبة عيد ميلاده، قائلا :"كل سنة وانت طيب يا كينج محمد منير".



وجهت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، حديثها للمطرب محمد منير، قائلة :"انت مش فنان عادي، ومحمد منير في وجدان وتاريخ الأمة كلها، وأنت نجم تربع على عرش قلوب المصريين كلهم بكل طبقاتهم، ودايما موجود معانا ونشوفك".

منير مش مغني عادي



وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"منير مش مغني عادي، وله معانا ذكريات، وأغاني حلوة بترسم أيام كتيرة في عمرنا، ومحمد منير مش أي مطرب عادي، وله في قلوب الملايين محبة من نوع خاص، ومحمد منير الهرب الرابع".



