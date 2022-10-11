عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتوقيع عقوبات قانونية علي بائعي الأدوية عبر الانترنت

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب

أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في مجابهة ظاهرة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وحماية أرواحهم، علاوة علي الحد من الإصابة بالأمراض.

 

وقال “ رضوان” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن تقديم نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي ضد تطبيق ” بشأن بيعه للأدوية عبر الإنترنت، يعد حق أصيل لها من حقوقها بصفتها الجهة المعنية بهذا الأمر، لافتا إلي أن المكان القانوني لبيع الدواء والمصرح به هو الصيدليات فقط ولا يجوز بيع الأدوية خارجها.

 

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شراء الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية غير معلوم من حيث مصدر وخواص الدواء الذي في كثير من الأحيان يحدث العديد من أشكال التلاعب والغش في التركيبة الخاصة به، وبالتالي يجب مواجهة هذه الظاهرة بشكل سريع.

 

كما نوه النائب، إلي أهمية إتخاذ إجراء قانوني حيال هذه التطبيقات او الصفحات الإلكترونية وتوقيع العقوبات القانونية المرتبطة بهذه المخالفات.

برلماني: صرف الأدوية دون روشتة جريمة

شراؤها عبر الإنترنت خطر.. نائب بالشيوخ: المصدر الوحيد لبيع الأدوية هي الصيدليات

وقامت النقابة العامة لصيادلة مصر بإعادة تقديم بلاغ حمل رقم 107 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 لرئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ضد تطبيق"فيزيتا" حيث أنه سبق وأرسلت النقابة خطاباً بتاريخ 13/12/2021، ورد الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الجهات المختصة بتاريخ 29/1/2022 بشأن مدى قانونية ماتقوم به الشركة  من اعمال وحتى هذا التاريخ لم يصل للنقابة نتيجة ما قام به الجهاز من أعمال، ولم يتم اتخاذ أى اجراءات بخصوصه.

 

وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن التطبيق  مازال يقوم ببيع الأدوية عن طريق الانترنت للجمهور، وقد قامت النقابة بالتأكد من ذلك وإجراء عملية شراء من خلال التطبيق.

 

وطالبت النقابة جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تطبيق فيزيتا وكذلك كافة التطبيقات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حرصاً على صحة وسلامة المواطن المصرى.


وأوضحت النقابة أن هناك زيادة في جرائم غش الأدوية بصورة ملحوظة حيث يجد القائمين عليها ملاذهم فى تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت للهروب من الرقابة والضبط ومايترتب على ذلك من تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الجسيم.

 

يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت  ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020.

 

وفى نفس السياق شددت النقابة على اعضائها بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

 

وطالبت نقابة الصيادلة المواطنين بشراء الادوية من الصيدليات لانها الجهة المصرح لها قانونا ببيع الادوية، محذرة من خطورة شراء الادوية من التطبيقات الالكترونية لعدم خضوعها للتفتيش والرقابة، فهى كيانات وهمية غير مرخصة وبالتالى لايمكن ضمان سلامة الدواء بها .

الأدوية حماية المستهلك مجلس النواب مخالفة عقوبات قانونية مخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ