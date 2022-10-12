نشأت الديهي: ما حدث في قطاع الصحة قصة نجاح مصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما حدث من تطور في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة يجب أن يُدرس، معقبًا: "المنظومة الصحية حققت قصة نجاح السنوات الأخيرة، ولن أمل من الحديث عن الطفرة التي حدثت في قطاع الصحة المصرية".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن المبادرات الصحية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام، و100 مليون صحة للكشف عن أكثر من 50 مليون مواطن في الأمراض المزمنة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، عبارة عن قصص نجاح لدولة المصرية في القطاع الصحي.

ولفت إلى أن مدير الصحة العالمية تحدث بأن التجربة المصرية في القطاع الصحي، يجب أن تؤخذ كنموذج للعمل في الكثير من الدول، مضيفًا أن هناك ضرورة للإشادة بما يحدث من تطوير في القطاع الصحي الفترة الاخيرة، معقبًا: "من لا يشكر الناس، لا يشكر الله".

وأضافت أن عدد مرضى فيروس سي كان يقدر بـ 10 مليون مواطن سواء حالات متأخرة أو حالات عادية، متابعًا: "كان اللي بيجي له فيروس سي في الماضي كان بيموت، ولكن المبادرة الرئاسية نجحت في القضاء على هذا الفيروس، وإعادة الأمل في الحياة لـ10 مليون أسرة"، مشيرًا إلى أن ما حدث في قطاع الصحة السنوات الأخيرة عبارة عن قصة نجاح مصرية.

